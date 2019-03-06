國民黨今定調兩岸論述　不統不獨不武

國民黨發言人歐陽龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，由主席吳敦義親自主持，會中針對國民黨的兩岸論述做一個定調，國民黨的兩岸政策基本立場為：在“中華民國憲法”架構下，維持不統、不獨、不武的現狀，並且在“九二共識、一中各表”的基礎上，確保兩岸和平穩定發展，推動兩岸交流，恢復兩岸制度化協商，擴大交流層面。



國民黨發言人歐陽龍在中常會後轉述表示，外界關心國共論壇今年是否舉行，目前由於即將進行四席“立委”的補選，加上五、六月會是國民黨內2020初選人選的產生時程，還有民進黨也擬對國家機密保護法進行修法，主席吳敦義的赴陸管制可能延長等等，國共論壇部分屬伺機而動，至今尚未定調會舉辦或不舉辦。



歐陽龍也提到，今天中常會由文傳會和大陸事務部彙整出國民黨的兩岸政策論述的書面資料，提供給中常委參考，是要讓外界清楚明白國民黨的兩岸立場。



國民黨兩岸立場全文如下：



一、和平發展的兩岸論述



蔡英文政府執政以來，兩岸並未維持和平穩定之發展。先前她更在專訪中對於如何處理兩岸關係，僅是一再表明反對“一國兩制”。吳主席也已多次表明，習近平於元月二日發表的“告台灣同胞書”中所提“一國兩制”，僅是習先生對未來的期望，而非我們的共識。然而，蔡英文反對一國兩制、反對九二共識、反對一中各表等，卻始終提不出具體的兩岸主張，蔡英文應該更明確地告訴大家，她要將兩岸關係帶往何方？



本黨的兩岸政策基本立場一直都是：在“中華民國憲法”架構下，維持不統、不獨、不武的現狀，並且在“九二共識、一中各表”的基礎上，確保兩岸和平穩定發展，推動兩岸交流，恢復兩岸制度化協商，擴大交流層面。



二、兩岸溝通



本黨自2005以來即定期舉行兩岸交流及協商，包括國共論壇、兩岸領導人會晤、兩黨對話交流、兩黨日常溝通機制、維護養案民眾權益機制、基層黨際交流等，透過制度化的安排，解決兩岸之間許多問題。自2017年以來，本黨主席受制於《國家機密保護法》的約束，按照過往時程，國共論壇已經停辦二年。今年是否舉行國共論壇，將會謹慎考量。未來，本黨仍是戮力維持兩岸對話。

