卓榮泰：民進黨2020提名沒有現任優先

卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中常會，會中通過2020年第15任“總統”及第10屆區域“立法委員”提名初選選務工作日程。民進黨發言人李問轉述黨主席卓榮泰會中說法強調，這次提名，雖沒有所謂“現任優先”的特定限制，但要展現全黨團結的氣勢和公平的程序。



卓榮泰拜託提名策略小組，在進行協調時，以三項原則進行協調。第一，縮短協調時程，負責的小組成員要加速努力，拿出各種誠意方式進行協調；第二，減少不必要的競爭，呈現以大局為重的團結氣氛；第三，不影響各級公職人員現有的戰鬥力。



卓榮泰也強力呼籲並要求全黨同志，尤其是有意願參選的同志，這次的參選對未來選舉結果非常重要，在考慮個人政治生涯規畫之前，要把守護台灣的責任和“總統”勝選的大局，放在第一優先作考量，這種優先考量可以將格局放大，也讓社會大眾能看見民進黨確實有改變、有反省，有新的作為。



卓榮泰會中裁示，1124選舉之後，民進黨要爭取勝利，如何贏是非常重要的。贏的策略要貫徹，就需要強化提名策略小組的協調功能，目前有進行不同階段的協調，現在開始到登記前，透過組織部，了解各選區狀況，以及同志參選意願，做第一階段諮詢與協商。3月25日至29日就現任“立委”選區先進行登記，登記之後，會進行正式協調，協調不成再進入民調過程。