國慶70周年香江書畫展 楊流昌：意義非凡

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室台務部楊流昌部長做主禮發言。（中評社 高映竹攝） 中評社香港3月7日電（記者 高映竹）《墨韻盛世耀香江·慶祝中華人民共和國成立七十周年·名家書畫作品展》開幕儀式昨日在香港大會堂展覽廳順利舉辦。



中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室台務部楊流昌部長應邀出席开幕式，他在主禮致辭時表示，此次書畫展，是香港書畫界慶祝新中國成立70周年系列活動的首場活動，新中國成立70周年來，我們偉大祖國發生了翻天覆地的變化，國民經濟持續快速發展 ，綜合國力顯著增強，人民生活不斷改善，國際地位空前提高，中華民族偉大復興的夢想正在逐步成為現實。而此次書畫展從藝術的角度，通過筆墨丹青的形式，歌頌我們偉大的新中國成立70年來，尤其是改革開放以來，在中國共產黨的正確領導下，取得了舉世矚目的偉大成就，具有非常積極的意義。



致辭稿全文刊載如下。



尊敬的楊濤會長、陳積志副局長，尊敬的各位主禮嘉賓 、各位書畫家同仁，各位來賓朋友，大家下午好！



很高興受邀參加由香港中外文化藝術交流協會和亞太公益基金會聯合舉辦的"墨韵盛世耀香江 慶祝中華人民共和國成立70周年名家書畫展"開幕儀式。我謹代表香港中聯辦台務部，對這次盛會表示熱烈祝賀！對來自各地的嘉賓表示熱烈歡迎！



新中國成立70年來，我們偉大祖國發生了翻天覆地的變化，國民經濟持續快速發展 ，綜合國力顯著增強，人民生活不斷改善，國際地位空前提高，中華民族偉大復興的夢想正在逐步成為現實。此次書畫展從藝術的角度，通過筆墨丹青的形式，歌頌我們偉大的新中國成立70年來，尤其是改革開放以來，在中國共產黨的正確領導下，取得了舉世矚目的偉大成就，具有非常積極的意義。



此次書畫展，是香港書畫界慶祝新中國成立70周年系列活動的首場活動，匯集了44位中國當代著名書畫家60餘幅書畫精品，涵蓋書法和傳統的山水畫、花鳥畫、人物畫、油畫，其中包括李可染、劉海粟、饒宗頤、韓美林等藝術大師的珍貴作品。這些作品主題鮮明，風格各異，或氣勢恢宏，或多姿多彩，展現出中國優秀文化的精妙，讓香港觀眾感受藝術的魅力，了解藝術的傳承，也有益於促進香港與內地、與海外文化藝術交流。



丹青歌盛世，翰墨頌和諧，書畫展呈現的精美藝術作品，既是書畫藝術家們祝福國家繁榮昌盛的最生動表達，也是對實現中華民族偉大復興夢想的最美好祝願！希望廣大書畫界朋友，積極參與到同心共築中國夢活動中來，以飽滿的創作激情，精湛的精品創作，努力創造出更多更好的藝術作品，描繪我們祖國大好河山和人民精神風貌，謳歌我們國家現代化建設和改革發展的豐碩成果，祝福中華民族偉大復興的美好未來 。



祝書畫展取得圓滿成功！祝各位嘉賓身體健康、合家幸福、事業興旺、萬事如意！謝謝大家！



