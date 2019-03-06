鄭文燦訪美獲高規格接待　AIT押寶？

鄭文燦與美國國務院亞太事務代理副助卿史墨客Hanscom Smith會面。(照片：鄭文燦臉書) 中評社台北3月6日電／目前正在美國訪問的民進黨桃園市長鄭文燦在臉書陸續發出訪問白宮跟國務院、國會山莊的消息，引發台灣政媒界關注，他訪美獲得的禮遇可說是近年來台灣政府官員的第一位。對此，台灣“外交部”則說，鄭文燦訪美行程由美國在台協會（AIT）安排。根據媒體報道，有政壇人士說，鄭文燦“超級政治明星”的地位顯然被 AIT 認證。



桃園市長鄭文燦於2月28日到3月11日訪美，訪問期間也在臉書發出行程活動內容。他此行到美國國務院，與亞太事務代理副助卿史墨客Hanscom Smith、國務院台灣協調處處長何樂進Jim Heller會面；並到國會山莊會晤共和黨與民主黨的參眾議員。



根據網媒《放言》報道，民進黨籍桃園市長鄭文燦在經過2018九合一選舉民進黨敗選的海嘯中尚能安然存活，其民意支持度是相當大的未來政治前景資產，連 AIT 都注意到了。鄭文燦搶在台北市長柯文哲美國出訪前，這給柯很大的壓力。政壇人士指出，鄭文燦性格沉穩，關鍵時刻出招，此番漂亮表現確實顯現了他的政治功力，也驚動“外交部”跟各級人馬，支持鄭文燦的燦迷們甚至高呼“酸宗痛！”