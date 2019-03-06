綠補選告急　羅文嘉公佈“為台灣行作伙”MV

民進黨公佈“為台灣行作伙”聯合競選MV。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）民進黨新北市、彰化縣、台南市三席“立委”補選告急，黨中央再度邀請滅火器樂團，幫忙三位黨籍候選人拍攝“為台灣行作伙”聯合競選影片，為三位候選人拉抬選情。黨秘書長羅文嘉也邀請黨籍“立委”蕭美琴、“文化部長”鄭麗君、以及時代力量“立委”林昶佐等為新北市三重“立委”補選候選人余天站台。媒體詢問出席記者會的蕭美琴要怎麼為余天站台，她笑說，我們在余天面前沒有人敢唱歌。



3月16日“立委”補選，新北市三重、以及台南第二選區原本是綠營票倉，但民進黨選情並不理想。



羅文嘉下午召開記者會公佈“為台灣行作伙”聯合競選MV，表示從今天晚上開始，這支為三個候選人所做的“為台灣行作伙”MV就會在網路上播放；3月7日晚上，將會邀請“行政院”政委唐鳳與余天候選人一起直播；3月10日下午將會在台南為郭國文候選人舉辦造勢活動；3月10日晚上將在三重為余天候選人舉辦造勢晚會；3月14日將於彰化為黃振彥候選人舉辦造勢活動。



蕭美琴表示，原本想說“立委”這麼多，秘書長怎麼會要她去幫余天站台，但回想9年前，她也參與了花蓮“立委”的補選，而“立委”補選都有它特別的意義，代表一個黨能否重新站起來以及它基本的精神。



她表示，當時的補選發生在2008年，也是整個民進黨面臨極大的考驗之後，黨團結要再站起來的一個過程。相同的道理，我們經歷了去年九合一選舉，民進黨現在也需要所有鄉親跟我們走在一起，給我們力量，來面對這次的補選。



蕭美琴也提到，目前她經常代表台灣偏鄉地區，離鎂光燈及政治焦點較疏離的地方，而透過這支MV可以看出，這次補選的三位候選人，所展現出的勤走基層的精神，也是她多年來的體會。



她說，現今台灣的政壇，充斥著華麗的口號、民粹的語言，都想用速成的方式，來博取選民的認同，但最終來講，理念能否永續、政治工作是否能長久，最重要還是要跟人民站在一起。最實在的，就像影片中的精神，三位都是非常貼近基層的候選人，雖然沒有虛華的口號，但都代表著來自地方的力量，在最基層聆聽人民的聲音，也代表基層的民意和需求，並讓他們在“立法院”爭取一席之地。



最後發言人李問表示，民進黨所推出的“立委”候選人絕對經得起所有的考驗，這次也要拜託“一府、二鹿、三重埔”台南、彰化、三重埔的所有選民，在3月16日“立委”補選能夠再一次將信任的選票投給民進黨提名的三位“立委”候選人，讓這關鍵的三席作伙前進“立法院”共同打拚。