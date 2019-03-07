談總理報告　黃清賢：兩岸關係可見曙光

黄清贤（中评社 海涵摄） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）“《政府工作報告》中的涉台內容很用心地宣示了國家對台工作的大政方針，延續了習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話的精神，”前中國國民黨大陸事務主任、現任南開大學周恩來管理學院行政管理系副教授黃清賢在向中評社解讀《政府工作報告》涉台部分時這樣表示。



5日上午，十三屆全國人大二次會議開幕會在人民大會堂召開。國務院總理李克強作《政府工作報告》。在《政府工作報告》2019年政府工作任務部分，李克強總理宣示了2019年對台工作的大政方針，即“全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和‘九二共識’，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅決反對和遏制‘台獨’分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。兩岸同胞同根相系、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。”



在這178個字符的簡短表述中，中共總書記、國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話的精神被寫在首句。黃清賢指出，對於習近平總書記的“1·2講話”，從國務院的角度出發應該是去貫徹和落實這一講話的精神。而落實習總書記講話精神的前提就是要堅持一個中國原則和“九二共識”，並要在這個前提之下，去推進兩岸關係的和平發展。兩岸同文同種，因此，雙方應該在堅持一個中國原則和“九二共識”的前提之下，擴大兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸的融合發展。



習近平總書記“1·2講話”中的亮點——“兩制”台灣方案卻未出現在《政府工作報告》中。對此，黃清賢解釋道，“兩制”台灣方案議題在習近平總書記的“1·2講話”中講得很清楚，現在我們要做的是去探討研究。在一個新時代，如何使“一國兩制”的台灣方案經過各方面的溝通，讓其開始有一個更明確更正確的方向，是對台工作重要的任務。在這方面，政協承擔著更多的功能。此前，政協發言人針對“兩制”台灣方案問題做了一些回應。就政府而言，更重要的工作是如何推動一些措施的落實，比如，“惠台31條措施”如何更進一步落實。畢竟，對於普通百姓而言，國家的政策措施如何實實在在地落實到生活中來才是最要緊的。

