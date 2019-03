藍爆料台北車站導覽圖竟標示“台灣共和國”

國民黨團指出,台鐵台北車站的導覽告示牌,把“外交部”領事事務局的英文翻譯為“Republic of Taiwan”。(照片:國民黨“立院”黨團提供) 中評社台北3月6日電/台北火車站周邊12面導覽圖,竟然把“外交部領事事務局”的英文標示為“Republic of Taiwan(“台灣共和國”)”,國民黨“立院”黨團6日揭露台北火車站英文標示錯誤,並表示蔡英文政府不要再說這是台鐵或包商的疏忽,不敢公然宣布“台灣獨立”、也不敢“正名制憲”,只會在外國旅客聚集的台北車站裡大搞“台獨”小動作,行徑相當可恥。



台鐵表示,因設計廠商作業疏失,台鐵局已於3月5日下午5時前全數修正為“REPUBLIC OF CHINA(TAIWAN)”。



國民黨團出示照片,指出台鐵台北車站的導覽告示牌,把“外交部領事事務局”的英文翻譯為“Republic of Taiwan”,且印製日期為2017年底,懸掛至今已經超過一年。



國民黨團書記長吳志揚表示,台灣什麼時候從R.O.C(Repubilc of China)變成R.O.T(Repubilc of Taiwan),這種關乎“國名”的嚴重錯誤,竟然在“國家”大門掛了一年多,“交通部”和台鐵一定要出面說清楚,不要又推給廠商,說是作業疏失。



吳志揚說,這種錯誤在國家大門居然標示了12面,這到底是誰授意或放任?“外交部”在第一時間否認由他們所提供,那麼“交通部”、鐵路局到底是誰默許?



吳志揚強調,在導覽圖中,唯有“外交部領事事務局”的標示“國號”錯誤,而其他政府機關卻完全沒標示“國號”,這到底是甚麼意思?故意要灌輸外國人這裡是“台灣共和國”嗎?蔡英文政府用這種小動作搞正名,國民黨團感到不恥並給予嚴厲譴責,要求“交通部”、鐵路局立即下架、修正,且必須追究責任,不排除將相關人員移送“監察院”調查。