藍爆料台北車站導覽圖竟標示“台灣共和國”

國民黨團指出，台鐵台北車站的導覽告示牌，把“外交部”領事事務局的英文翻譯為“Republic of Taiwan”。（照片：國民黨“立院”黨團提供） 中評社台北3月6日電／台北火車站周邊12面導覽圖，竟然把“外交部領事事務局”的英文標示為“Republic of Taiwan（“台灣共和國”）”，國民黨“立院”黨團6日揭露台北火車站英文標示錯誤，並表示蔡英文政府不要再說這是台鐵或包商的疏忽，不敢公然宣布“台灣獨立”、也不敢“正名制憲”，只會在外國旅客聚集的台北車站裡大搞“台獨”小動作，行徑相當可恥。



台鐵表示，因設計廠商作業疏失，台鐵局已於3月5日下午5時前全數修正為“REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）”。



國民黨團出示照片，指出台鐵台北車站的導覽告示牌，把“外交部領事事務局”的英文翻譯為“Republic of Taiwan”，且印製日期為2017年底，懸掛至今已經超過一年。



國民黨團書記長吳志揚表示，台灣什麼時候從R.O.C（Repubilc of China）變成R.O.T（Repubilc of Taiwan），這種關乎“國名”的嚴重錯誤，竟然在“國家”大門掛了一年多，“交通部”和台鐵一定要出面說清楚，不要又推給廠商，說是作業疏失。



吳志揚說，這種錯誤在國家大門居然標示了12面，這到底是誰授意或放任？“外交部”在第一時間否認由他們所提供，那麼“交通部”、鐵路局到底是誰默許？



吳志揚強調，在導覽圖中，唯有“外交部領事事務局”的標示“國號”錯誤，而其他政府機關卻完全沒標示“國號”，這到底是甚麼意思？故意要灌輸外國人這裡是“台灣共和國”嗎？蔡英文政府用這種小動作搞正名，國民黨團感到不恥並給予嚴厲譴責，要求“交通部”、鐵路局立即下架、修正，且必須追究責任，不排除將相關人員移送“監察院”調查。