西藏書記答中評：美涉藏法案完全罔顧事實

西藏自治區黨委書記吳英傑（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）全國人大代表、西藏自治區黨委書記、西藏軍區黨委第一書記吳英傑昨日在西藏團媒體開放日回答中評社提問，他表示，美國總統特朗普去年底簽署的“西藏旅行對等法”嚴重干涉中國內政，而且完全罔顧事實。這幾年來西藏的美國人非常多，多位美國政治人物也多次到過西藏。西藏要求外國人入藏時辦理相關證件，是因為西藏的地理和氣候條件比較特殊，這樣做是為他們的安全考慮。



昨天是全國人民代表大會西藏代表團的媒體開放日，吸引了多家媒體前去採訪。與其他代表團不同的是，由於西藏的國際關注度高，來西藏團採訪的外國媒體、港澳台媒體數量很多，提問環節也有多家境外媒體發問。



中評社問，美國總統特朗普去年12月19日簽署了由眾議院通過的H.R.1872法案“西藏旅行對等法”（“Reciprocal Access to Tibet Act of 2018”）。該法案要求允許美國外交官、記者和遊客進入西藏。如果以上人士無法進入西藏，美國國會希望拒絕中國官員進入美國。西藏對這一法案有何評價？



吳英傑對中評社說，首先，這個法案嚴重干涉中國內政，而且完全罔顧事實。這幾年來西藏的美國人非常多。吳英傑說，現在美國駐成都領事館的三位成員就正在西藏轉山。美國的一些代表人士，包括前駐華大使駱家輝、美國眾議院民主黨領袖佩洛西等都多次來過西藏的。美國的遊客特別是老年遊客，來得非常多。



吳英傑對中評社表示，另外，西藏也有特殊的情況。“說老實話，我聽說有好多外國遊客到海拔很高的地方自助游，然後出了事了，往往是人們告訴我們‘這有個帳篷’，（我們）去了一看，發現人都已經死了好多天了。”吳英傑說，這是缺氧環境造成的。所以後來考慮到特殊地理和氣候條件，西藏政府就依法依規對外國人入藏採取了一系列的管理規定。不光美國人，其他外國人進藏也要辦理相關證件。



“但是我倒是關注到：其他外國人都很感謝我們對他們的關心和幫助，唯獨美國人好像對此有點耿耿於懷。”吳英傑說，如果美國所謂的對等原則，就是對中方官員採取歧視性的簽證政策，那麼這種做法就是違背國際關係的基本準則的，我們對此表示非常遺憾。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡）

