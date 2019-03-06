高雄成立經貿特區　韓國瑜：先溝通不行攤牌

韓國瑜出席工商協進會理監事會議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜6日中午出席工商協進會理監事會議，會中有企業代表建議高雄應成立自由經濟貿易特區，韓國瑜當場表達，會再推動一次，不過他會先溝通，到最後還是不行，就是show hand（攤牌）直接訴諸278萬名高雄市民的時候，但這是終極手段。



韓國瑜5日晚上夜宿高雄出租車司機家中，了解基層民眾生活，6日一早共進早餐後，中午馬不停蹄趕到台北君品酒店出席工商協進會舉行的“第25屆第4次理監事聯席會議”，並以“南方崛起，高雄首富”發表演說，與企業界老闆們交流投資高雄看法。國民黨“立委”黃昭順也全程到場聽取企業界意見。



韓國瑜表示，高雄是不是要成立自由經濟貿易特區，最終都是要“show hand攤牌”，國民黨在高雄市的“立委”只有王金平、黃昭順、陳宜民等3人，而民進黨則有9個人，如果最後不行，就是要show hand了，直接訴諸278萬名高雄市民，看哪個“立委”贊成、反對。



韓國瑜話鋒一轉說，不過這是最後終極手段，現在直接做下去，恐怕會太猛，因為目前各界還是對設置自由經濟貿易特區存有疑慮，所以他會先溝通、再推動，畢竟對於高雄未來發展影響將會非常深遠。他認為，自由經貿特區做不出來，法令過不去，對於高雄經濟發展勢必會受到很大壓制，一旦通過，高雄有機會脫胎換骨



工商協進會理事長林伯豐受訪時也表示，高雄自由經濟貿易特區若能設立國際港，且能真正做一個國際城市，將是工業、服務業、金融業都可以好好發展的城市。