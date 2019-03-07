王群洋：鄭文燦訪美亮眼　賴清德走下神壇

中山大學政治研究所副教授王群洋觀察民進黨桃園市長鄭文燦訪美。（中評社） 中評社高雄3月7日電（記者 高易伸）民進黨新潮流系桃園市市長鄭文燦赴美國華府訪問，並進入白宮、國務院會晤美官員引發震撼，台“外交部”說明這是美國在台協會（AIT）的安排引發熱議。中山大學政治研究所副教授王群洋6日接受中評社訪問認為，在韓流吹襲下民進黨檯面上的政治人物幾乎快要陣亡，唯鄭仍持盈保泰，這趟訪美過後可嗅出“美國押寶”意味濃厚，更對即將走下神壇的前“行政院長”賴清德造成衝擊。



鄭文燦此次訪美行程走訪洛杉磯、華府與紐約，參與僑界活動也拜訪哈德遜研究所（Hudson Institute）等四個智庫，被視為“總統”候選人訪美的理想行程，尤其是進入白宮、國務院更讓人驚訝。



王群洋觀察，鄭文燦臉書打卡標記自己站在前美國國務卿赫爾（Cordell Hull）畫像前的照片，說明當日行程會晤白宮、國防部及國務院的官員。鄭雖未到很高層級的官員，但國務院與亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）與國務院台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）至少都是國務院官員，他們願意跟鄭文燦見面本身就具一定的政治意味，不失為美國測試中國大陸的一種底線。美國看好鄭文燦的政治前途，願意給鄭這樣的政治資歷，顯見也看好鄭未來發展。



王群洋說，鄭文燦訪美由美國在台協會（AIT）安排，未來台灣政治人物訪美能不能受到如此禮遇？換言之，台灣要選“總統”的政治人物未來去美國訪問時，一定要帶點實績回來，“沾醬油式”的出訪已無太大意義。



王認為，前國民黨主席朱立倫剛剛訪美返台，但朱的訪美可說是了無新意、灰頭土臉。而即將出訪的無黨籍台北市長柯文哲到美國後會受到怎樣的禮遇，見到哪個層級的官員，都會拿來跟鄭文燦此趟訪美進行評比。



王群洋認為，鄭文燦應該會瞄準2024，同為新潮流的鄭文燦與賴清德之爭也可能逐步檯面化。



王群洋認為，鄭文燦出訪績效確實令人一振，尤其韓流過後民進黨檯面上的政治人物多半都元氣大傷。鄭出訪績效可視為“綠營培養、美國押寶”。自稱是“務實“台獨”工作者的賴清德，恐怕要走下神壇。