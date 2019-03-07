香港書畫界獻禮國慶70周年　名家作品吸睛

作品展開幕式主禮嘉賓剪彩合影。（中評社 高映竹攝） 中評社香港3月7日電（記者 高映竹）《墨韻盛世耀香江·慶祝中華人民共和國成立七十周年·名家書畫作品展》開幕儀式昨日在香港大會堂展覽廳順利舉辦。此次作品展將持續本月6－11日，主辦方稱之為是香港書畫界獻禮新中國成立70周年活動的第一場活動。



此次名作品展由香港中外文化藝術交流協會和亞太公益基金會聯合舉辦，會長楊濤在開幕致辭中表示，此次參展的44位書畫家，幾乎代表了中國當代書畫界的最高水平，大家如李可染、劉海粟、韓美林、饒宗饒、黃永玉、劉文西等，堪稱名中外的大師級藝術家。此次展出將他們的作品集中起來，十分難得。



另據主辦方介紹，今次展品是中國當代著名書畫家的64幅書畫精品，作品題材涉及廣泛，涵蓋書法、山水畫、花鳥畫、人物畫及油畫。”這些氣象萬千，恢宏廣博的名家藝術作品，飽含深情，滲透著各自傳承與創新的審美意蘊，呈現出中國氣派、中國風格和中國傳統文化的精髓，可以讓觀眾從藝術角度了解新中國70年的發展史。“會長楊濤介紹。



中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室台務部楊流昌部長也應邀出席開幕式，他在主禮致辭時表示，此次書畫展，是香港書畫界慶祝新中國成立70周年系列活動的首場活動，建國70年來，我們偉大祖國發生了翻天覆地的變化，國民經濟持續快速發展 ，綜合國力顯著增強，人民生活不斷改善，國際地位空前提高，中華民族偉大復興的夢想正在逐步成為現實。而此次書畫展從藝術的角度，通過筆墨丹青的形式，歌頌我們偉大的新中國成立70年來，尤其是改革開放以來，在中國共產黨的正確領導下，取得了舉世矚目的偉大成就，具有非常積極的意義。



香港各界代表出席了此次開幕儀式，主禮嘉賓包括中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室台務部部長楊流昌先生、民政事務局署理局長陳積志先生、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆先生、香港中外文化藝術交流協會榮譽會長貝鈞奇先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室藝術處處長彭婕女士、中華文化藝術推廣基金主席李秀恒先生、中評社社長郭偉峰先生和香港商報總經理張介嶺先生等等。