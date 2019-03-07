龐建國：柯可望循鄭文燦訪白宮　美打擦邊球

龐建國。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨桃園市長鄭文燦訪問美國華府進入白宮、國務院會晤官員，對即將訪美的無黨籍台北市長柯文哲會產生什麼影響？台灣競爭力論壇理事長、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國接受中評社訪問表示，柯一定備感壓力，也會向美國要求相同禮遇方式，而美國基於打台灣牌擦邊球，及2020選舉前禮遇潛在人選，很大機率會同意。



鄭文燦2月28日至3月11日訪問美國，日前在臉書高調PO出在白宮旁艾森豪行政大樓參觀的照片打卡。而台“外交部”則指出，鄭市長拜會美國行政部門的行程是經由美國在台協會（AIT）協助安排。



龐建國接受中評社訪問時表示，鄭文燦現在的身份是桃園市長，也就是地方的首長，去白宮還不是那麼敏感，若是“中央部會”官員、蔡英文就會非常敏感。鄭能到白宮、國務院可見美國非常的禮遇，也看得出來美國已經開始拉攏民進黨下一代接班人，蔡英文這一輩恐怕會成為過去式，這是一個很明顯的拉攏民進黨未來領導人的動作，而這也是美國在美中台三邊關係中打擦邊球。



被問到柯文哲16日即將啟程訪美，華府行程也都是AIT處理，鄭文燦訪白宮會有什麼影響？龐建國認為，對柯來說會有壓力，如果到時候規格比鄭還低、有落差的話，就代表柯在美國人心目中沒那麼重要。但這還需要觀察，相信有了鄭文燦的例子，柯文哲也一定會要求比照。



龐建國說，他相信以現在美中對抗的情況來說，美國有很大的機率讓柯文哲比照鄭文燦的規格訪問白宮，且通常在台灣大選前，美國都會特別禮遇候選人，2015年蔡英文、國民黨前黨主席朱立倫在競選期間，就曾進入白宮旁艾森豪行政大樓，而柯文哲是2020潛在人選，因此有很大機率同意。