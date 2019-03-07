被傳“密訪台灣”　陳雲英：不能理解但可原諒

陳雲英。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月7日電（記者 黃文杰）從台灣叛逃至大陸近40年的知名經濟學家林毅夫，林毅夫妻子、大陸全國人大台灣省代表陳雲英今年元月傳“密訪”台灣各大學，還到花蓮與東華大學校長等人餐敘，陳雲英6日在北京兩會接受中評社採訪，表示“不能理解但可原諒”，因為每年都會回台灣一趟，既然“我申請，你同意我去”，怎麼變成“密訪”？但可以原諒的是，因為媒體都要聳動標題，來刺激報份及點擊率。



陳雲英，世界銀行副行長兼首席經濟學家林毅夫的夫人，中華全國台聯第十屆常務理事會副會長，她還是中國教育科學研究院研究員，多年來深耕特殊教育，被譽為“中國特殊教育第一人”，在台北生長和讀書，後赴美國留學，並到大陸生活工作，是一代台胞，也是台灣省全國人大代表團中，唯一的一代台胞。



過去台灣媒體最常報道是，林毅夫因為叛逃大陸，始終不能回台灣，不能奔喪也不能祭祖，陳雲英則替丈夫出面說情理，不過今年元月卻傳出，陳雲英“密訪”台灣各大學，還到花蓮與東華大學校長等人餐敘。



陸委會後來表示，陳雲英是以台灣同學會會長名義申請來台，事前經主管機關同意，自元月21日到27日出席各項學術交流活動，但不得從事與學術交流不符的活動，包含參訪公家機關，東華大學校長趙涵捷表示，餐敘是該校前主秘蔡裕源邀請，單純吃飯，僅在會談中提及是否可以引薦陸方優秀學生來東華念書。



這位被台灣媒體形容“神秘”的大陸學者，在大陸兩會其間，以大陸全國人大台灣省代表團身份出席會議，會後並接受來自台灣的中評社採訪，澄清沒有“密訪”這件事。



“其實我每年都會回去”，陳雲英告訴中評社，既然我申請，你同意我去，就是這樣，實在不能理解（為何被說密訪），但是我可以原諒。原諒在哪，因為是標題黨，要吸引人家看他的新聞，所以說我可以原諒，雖然用詞是比較刻薄一點，但是為了報紙好賣、為了點擊率。



中評社問，民進黨上台，陸委會是否嚴審來台大陸人士？



陳雲英說，比起幾年前，確實嚴審許多，比較弔詭的是，在嚴審的過程當中，我的台灣同胞朋友們親戚們，都認為是大陸在嚴審，這樣說法，是有點不符合事實，因為現在申請來台至少要提早半年，然後不斷審查你的文件材料，審查到感覺好像審不過去了，突然又說你可以了，最嚴格是在台灣，要去哪裡？每一段時間都要管，好比在台中，你就必需在台中，會來查你有沒有在台中，一點靈活度都沒有。



她說，順便講花蓮東華那個事情，其實就是單純下班，跟朋友聚餐吃飯，沒想到吃頓飯，會惹這麼大風波，現在都什麼時代，下班跟誰吃飯都要被管，感覺時代倒退一百年，這也是不能理解的事情。



被問到。每次回台灣，感覺政治氛圍有無變化？



陳雲英表示，這幾年可能在緊縮，感覺可能執政者在擔憂，擔憂民心在轉變，但是“門是關不上了”，有時候台灣負面宣傳大陸，但是台灣民眾真正接觸大陸，會發現根本不是這回事，來一趟大陸，明明看見每個城市高樓起，大家安居樂業，同樣博士畢業生，台灣博士畢業生，每年三千七百人畢業，找不到合適的工作，還隱瞞自己沒有博士學位，說自己只有本科畢業，但是來大陸有好工作。



她說，台灣執政者不知道是信息不靈？還是不理解民意？也不明白，因為很久沒住在台灣，按照道理，政府如果不是封閉，應該知道民心在變。如果不知道，蠻危險的。



陳雲英說，宜蘭以前是民進黨執政，現在國民黨回來執政，好多年輕人到大陸讀大學，遇到家長都說，我的兒子、我的女兒都送過去，這在早期，情況根本不是這樣的，早期我們親人來大陸讀書，感覺被嫌棄，現在孩子送來大陸讀書，家長發現自己孩子不用功變得很用功，英文變很好，專業程度夠，知道大陸的大學是很好的。



她表示，好多孩子來大陸之前，都說畢業後去英國、去美國找工作，現在他們才讀幾年，就跟家裡說，要留在大陸工作，因為台灣年輕人來大陸讀書，感覺這個地方不是你說的那個樣子，我可以在這個地方工作，我可以在這個地方就業，在這地方創業，慢慢兩岸的民心就可以凝聚起來。