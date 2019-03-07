國民黨再定調不統不獨不武　框住大選路線？

國民黨主席吳敦義。（中評社資料照） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨6日召開中常會，會中定調兩岸論述，維持不統、不獨、不武現狀，在“九二共識、一中各表”基礎上，確保兩岸和平穩定發展。國民黨的兩岸論述維持馬英九執政的老調，形成了國民黨2020候選人的框架，也限縮了候選人的論述空間，未來發展值得注意。



國民黨的兩岸政策基本立場為：在“中華民國憲法”架構下，維持不統、不獨、不武的現狀，並且在“九二共識、一中各表”的基礎上，確保兩岸和平穩定發展，推動兩岸交流，恢復兩岸制度化協商，擴大交流層面。



國民黨此一立場，等於是回到馬執政時的立場，完全沒有改變；但經過4年，大陸的對台政策變了，台灣在民進黨執政之後現狀也變了，國民黨卻以不變應萬變。



國民強調，仍會依據2005年“連胡五項願景”以及馬英九八年主政期間的基本方針，持續推動各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。且堅決反對“台獨”，兩岸合作亦會尊重“九二共識、一中各表”的基礎，力求兩岸互利雙贏，在和平穩定發展的兩岸關係下使人民受惠。



國民黨在主席吳敦義日前拋出如果重返執政，會考慮和大陸洽簽兩岸和平協議，而引來綠營一陣攻擊，並直指和平協議即為投降協議，陸委會還為此要修法，提高簽訂兩岸和平協議的門檻。



因此，國民黨此時做出兩岸論述的定調，退回不統、不獨、不武，九二共識、一中各表的基調，似乎就是擔心因之前吳拋出的和平協議導致失分。



只是，面對大陸在推進統一進程已愈來愈明確的狀況下，國民黨這套主張，如何能在台灣內部得到選票，面對大陸又能無障礙的溝通交流，顯然是接下來可觀察的重點。且黨中央設下此框架，未來產生的2020候選人如果不是吳敦義，也等於是限縮其兩岸論述空間；或是變成黨中央和候選人不同調。



就以高雄市長韓國瑜為例，韓的兩岸論述除了九二共識外，後續以兩岸形同“指腹為婚”，以及你儂我儂說等等，顯見韓對於兩岸關係有其見解，且是想更進一步和陸方交流，而國民黨這樣的兩岸基調，明顯和韓有所差距。



所以國民黨在定調兩岸論述後，當然可以免除外界或是綠營的質疑，但是否壓縮了未來黨內候選人的空間，是值得關注的重點。