台盟政協委員關切中美貿易戰 要有危機感

政協委員民盟成員舉行分組討論。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月7日（記者 倪鴻祥）大陸全國政協委員所屬代表團體之一的台灣民主自治同盟（台盟）6日上午進行分組討論，政協委員關心中美貿易戰，指出美國現在還是老大，不可否認，所以要有危機感；中美關係穩定很關鍵，所以得看現實。



大陸全國政協十三屆二次會議3日開會後進行分組討論，台灣民主自治同盟（台盟）18人上午在北京鐵道大廈探討國務院總理李克強的政府工作報告內容，大家焦點放在精準脫貧、防污染、垃圾分類、老人長照等內政問題，會中有人提到大陸經濟發展，引發與會者對中美貿易戰問題的關注。



吳國楨指出，今年跟美國的貿易戰好像比較順利，有報道指國家主席習近平可能月底會去美國簽署協定，如果中美關係能夠穩定下來的話，未來3、5年對大陸來講是很有意義的，網評說中方讓步太多，其實也不能片面看這問題，因為維持中美關係的穩定是關鍵的事情，畢竟美國現在還是老大，這點不可否認，所以還是得看現實問題，需要有所妥協，而且大陸也是有需求，所以危機感是很重要的。



孔令智表示，今年在中美貿易戰雖然好有消息，但經濟下行（經濟發展下降）的壓力還是有的，所以要有危機感。從今年政府的工作報告可以發現，2019年的工作是非常實也非常具體，可以看出奮鬥目標與任務清晰，



孔令智指出，要強化質量基礎支撐、推進與國際技術水平對接，提升產品和服務品質，讓更多國內外用戶選擇“中國製造”、“中國服務”，其他危及公共安全的事件也應加以防範、杜絕，要做一個實在的強國，而非只是用數據總量來做世界強國。



楊建期許經濟要能持續發展，不能只看大數據就以為是強國，一定要務實改善問題，不能大而不強。



其他發言觸及經濟發展的政協委員，連介德肯定今年政府施政有注意到開放與競爭力的問題。莊振文指出政府有注意到營商環境、金融穩定及整體經濟發展問題，特別在精準脫貧、防污染等問題下許多功夫。鄭建閩提到企業減稅與民生改善等問題，政府的計劃十分具體。