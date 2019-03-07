中評關注：上海團開放日　媒體關注啥問題？

上海代表團開放日會議現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月7日電（中評報道組）昨日下午，上海代表團在人民大會堂上海廳舉行全體會議，審議政府工作報告，並對中外媒體開放。市委書記李強代表，全國人大常委會副委員長丁仲禮代表，市委副書記、市長應勇代表參加審議。市人大常委會主任、上海代表團團長殷一璀主持會議。



會議現場代表發言踴躍，劉新華、王安憶、陳鳴波、王俊峰、曹立強、徐玨慧、李林代表圍繞審議政府工作報告，就在上交所設立科創板並試點註冊制、推動上海國際金融中心與科創中心聯動發展、中國文化更好走出去、經濟更高質量發展、完善公益法律服務體系、提高防範公共安全風險能力、促進科技成果研發和轉化等充分發表意見建議。



10位代表發言完畢後，會議進入記者問答環節，現場中外記者爭相舉手尋求寶貴的提問機會。



記者首先將有關“中央交給上海三項新的重大任務”的問題拋給了市委書記李強代表。李強回應說，去年11月5日，習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布了這三件大事：一是增設上海自貿試驗區新片區，二是在上交所設立科創板並試點註冊制，三是將長三角區域一體化發展上升為國家戰略。習近平總書記明確這三項新的重大任務後，我們迅速與國家有關部門溝通對接，全力以赴、緊鑼密鼓，積極研究謀劃、加快推進落實。現在，這三件大事都在扎實推進的過程中。



李強表示，中央把這麼重要的國家戰略任務交給上海，我們一定要抓好落實、答好卷。中央繪好“大寫意”，我們接下來要畫好“工筆畫”，一件一件抓落實、抓推進。



上海率先提出並實施的政務服務“一網通辦”，這項工作進展如何，下一步怎麼推進？上海市委副書記、市長應勇代表進行了回應。



應勇回應說，“一網通辦”平台註冊企業和公民用戶數已超過950萬，實現了身份認證、總客服、公共支付、物流快遞的統一。已接入1339項政務服務事項， 90%的網上辦事事項實現了“只跑一次、一次辦成”，99%的民生服務事項實現了全市通辦，效果明顯。



應勇指出，“一網通辦”不可能一蹴而就。去年開展的工作和推出的措施，我們將繼續深化推進。總的設想是要進一步加大公共數據的整合和開放力度，逐步使政府部門的信息系統都接入市大數據中心，同時根據有關國家法律法規，制定公共數據開放管理規定，實現公共數據進一步開放。



全國人大代表、上海市政府副秘書長、市經信委主任陳鳴波在回答媒體關於重大產業項目落地的問題時介紹到，特斯拉純電動車項目進展順利，預計5月份完成總裝車間建設，年底部分生產線正式投產。



陳鳴波說，今年，集成電路、生物醫藥、高端裝備等重要領域的很多企業會進一步加大在滬投資力度。預計今年開工的項目有360個，總投資3300億元；目前在建的重點產業項目1800多個，總投資7860億元。



此外，有關城市生活垃圾分類、科創中心和金融中心聯動發展、打響“上海購物”品牌等話題亦成為媒體提問聚焦的熱點。



