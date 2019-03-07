港區人大代表陳亨利建言“兩制”台灣方案

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正昨日上午到人民大會堂香港廳參加港區全國人大代表團審議政府工作報告的會議（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月7日電（中評報道組）3月5日，國務院總理李克強作政府工作報告。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正昨日上午到人民大會堂香港廳參加港區全國人大代表團審議政府工作報告的會議。港區人大代表陳亨利在會議上指出，“和平統一，一國兩制”是實現國家統一的最佳方式，他建議，以台灣民眾的角度，解說“一國兩制”的好處，尤其舉出香港經濟的成就作為例子。



陳亨利表示，政府工作報告涉台部分提出堅持對台工作大政方針，全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神。習主席的講話明確指出一條不可逾越的紅線，即任何“台獨”的主張都是絕路，令台灣民眾明白底線所在，為推進統一事業定調。同時，這一番真情真意的講話，既照顧台灣民眾的情感，亦展現出中央對實現完全統一的決心、能力，擺出實實在在的路線圖，和平統一對兩岸人民都有利。



陳亨利認為，愈早爭取開展務實對話，對和平統一愈有利，對台灣民眾的福祉更大大有利。對台灣民眾而言，眼前良機，機不可失。進入新時代，國家發展一日千里，具備完全統一的能力和條件。習主席指出，在堅持九二共識，反“台獨”的共同基礎上，大陸願與台灣各政黨界別，就推動兩岸關係和平發展達成制度安排。在確保國家主權，安全，發展利益的前提下，和平統一後，台灣的社會制度和生活方式等將得到充分尊重。這是向台灣民眾釋出最大的善意和誠意，充分考慮照顧到台灣的實際情況和人民的感情。



“和平統一，一國兩制”是實現國家統一的最佳方式，陳亨利建議，以台灣民眾的角度，解說“一國兩制”的好處，尤其舉出香港經濟的成就作為例子。



陳亨利提到，回歸祖國21年間，香港保持國際金融中心的地位，經濟整體持續向好，單單以人均GDP為例，香港去年人均GDP是46200美元，而台灣只有25534美元。香港未來會結合粵港澳大灣區規劃，向國際創新科技中心發展，這些都是“一國兩制”下，帶給香港的重大機遇，亦證明“一國兩制”在香港成功實踐，香港的優勢與背靠國家密不可分。