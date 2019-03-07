廈門市長：非常期待韓市長到來！

中共廈門市委副書記、市人民政府市長莊稼漢（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）中共廈門市委副書記、市人民政府市長莊稼漢6日表示，和韓國瑜是有共識的，對韓市長的到來非常期待！



3月6日，十三屆全國人大二次會議福建代表團在人民大會堂福建廳舉行全體會議，並向境內外媒體開放。日前，高雄市長韓國瑜表示將於3月22日至28日率團訪問大陸香港、澳門、深圳、廈門等四城市。就此，莊稼漢6日作出回應。



莊稼漢說，我們歡迎並支持在堅持“九二共識”的基礎上，開展兩岸城市的交流合作，進一步增進兩岸同胞的利益和福祉，所以對韓市長的來訪我非常期待：



第一，韓市長戲稱自己是“賣菜郎”，我的朋友戲稱我是“農民兄”，因為我的名字是“莊稼漢”，一個種菜的和一個賣菜的碰在一起，就成為產加銷一體化，產加銷一體化有利於農民增收。



第二，我2015年在南平擔任市委書記，因為南平的生態環境和農業生產條件比較優越、農產品品質比較好，於是提出要想方設法把南平的農產品賣出去，同時，我根據南平山清水秀，旅遊資源豐富的特點，還提出要想方設法把各方的賓客引進來。韓市長也有這個理念，提出要把產品賣出去，把遊客引進來。



“所以我們是有共識的”，莊稼漢說，“對韓市長的到來我非常期待！”



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）