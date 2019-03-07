黃柏霖：韓現在若宣布參選會被捅成馬蜂窩

國民黨高雄市議員黃柏霖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）前中國國民黨主席朱立倫5日拜訪同黨籍高雄市長韓國瑜，韓國瑜究竟選不選2020，沒有明確的答案。國民黨高雄市議員黃柏霖接受中評社訪問表示，韓國瑜目前的舞台就是高雄市政，做好市長就是最大的武器，根本不用急著給答案，反倒太陽若離人民太遠，只會自然而然變成星星。韓 若現在宣布參選2020不是等於被罵死？等著被捅成馬蜂窩？



全力爭取國民黨2020提名的朱立倫5日拜訪韓國瑜，兩人進行45分鐘密談，見面大擁抱及緊握雙手，互動十分熱絡。對於朱立倫明確表態要拚大位，韓國瑜卻始終曖昧不明，沒有答案。



黃柏霖曾任國民黨高雄市黨部主委，目前為高雄市議員。被問到韓國瑜為何一直沒有表態，背後可能的原因有哪些？



黃柏霖向中評社點出，韓國瑜目前被“人情羈絆”困住，第一是參選正當性，不能當落跑市長；第二是吳敦義、王金平、朱立倫這些人都曾幫助過他；第三是現在心力都放在拚經濟，幾個月內將高雄放在首位，回應市民期待。



黃柏霖認為，韓國瑜完全不用急著現在決定，現在宣布不是等於被罵死嗎？等著被捅成馬蜂窩？那為何要宣布？只要把市政做好就行了，而且以他現在的狀態根本也不用宣布，每天把市長做好，其實就是一個最好的宣傳。



黃柏霖指出，韓國瑜也說“手心手背都是肉”，吳敦義給他市黨部主委當作選高雄市長的基地，王金平幫他組織三山造勢動員，朱立倫給他許多優秀的黨內人選擔任文官、政務官來協助推動市政。

