黃柏霖：走到徵召這步對國民黨是災難

國民黨高雄市議員黃柏霖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）前中國國民黨主席朱立倫5日拜訪同黨籍高雄市長韓國瑜，這場“朱韓會”兩人對外不談敏感2020問題，只表達出互動熱絡，且還異口同聲說出“不會是對手”。國民黨高雄市議員黃柏霖接受中評社訪問指出，朱立倫確實接受到韓國瑜“初選不會支持任何人”的訊息，但朱應該努力衝高民調跟韓國瑜抗衡，否則最後只剩韓是唯一的選擇，走到徵召這一步對國民黨是個災難。



被外界視為藍營2020熱門人選的朱立倫5日拜訪韓國瑜，兩人進行45分鐘密談，見面大擁抱及緊握雙手，互動十分熱絡。受訪時卻有默契只談市政，避開敏感的2020問題，“朱韓會”讓外界有如霧裡看花。



黃柏霖曾任國民黨高雄市黨部主委，目前為高雄市議員。花6年攻讀博士，於2016年拿到中山大學公共事務管理研究所博士學位。



黃柏霖表示，黨內四個太陽中，朱立倫立場最為鮮明，也是國民黨內表態參選民調最為領先的人，從去年卸下新北市長職務後就清楚表達要選2020，一直持續這條路，上周先幫同黨“立委”陳宜民站台，也終於跟韓市長見面。



黃柏霖認為，這次朱立倫拜會一定是來尋求支持，但表面上看來，順便幫韓市長加油打氣，了解處理市政狀況，這是必然的，這是尋求良好互動的開始；以韓市長立場，接待黨內同志又是北部的老朋友，接待十分自然。但因為即將舉行黨內2020初選，一邊是民調較低，又輸給柯文哲的朱立倫；一邊是唯一能夠贏過柯文哲的韓國瑜，雙方立場變得有點尷尬。



黃柏霖表示，對朱立倫來說，透過這次的拜訪，代表黨內天王跟市長溝通的大門是敞開的，可以隨時互動、擁抱、談事情，未來有可能競爭也不會成為敵人，更連帶推翻過去黨內天王互動很差、互相放冷箭的刻板印象。“如果連可能的競爭對手都容不下，該如何處理眾人的事？”



黃柏霖說，韓跟朱都是很溫暖的人，所以不讓對方難堪，不會讓對方處於尷尬狀態，所以只能擁抱、握手、私談45分鐘，來進行肢體語言，代替開不了口的兩個人來傳達訊息。



黃柏霖表示，朱韓會中，韓所說的“手心手背都是肉”，就代表初選階段不會去挺誰或支持誰，現階段韓應該不會主動去說明一定要支持誰，相信拜訪的跟被拜訪的人，心中應該都很清楚。

