李克強參加廣西代表團審議

中評社北京3月6日電／中共中央政治局常委、國務院總理李克強6日上午來到他所在的十三屆全國人大二次會議廣西代表團，同代表們一起審議政府工作報告。李克強在發言中說，去年在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，廣西與全國一樣，經濟社會發展取得來之不易的新成績。希望廣西深入貫徹習近平總書記關於廣西工作的重要指示精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，落實黨中央、國務院決策部署，扎實苦幹，推動經濟社會發展再上新台階。



央視網消息，李克強指出，今年我國發展面臨的風險挑戰更多更大，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨的十九大精神，堅持新發展理念，深化供給側結構性改革，推進改革開放創新，著力激發市場主體活力，頂住經濟下行壓力，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展。



李克強說，要落實好減稅降費等各項措施，為實體經濟減負，著力優化營商環境，增強市場主體活躍度。做好開放大文章，提升投資貿易便利化水平。築得“好巢”，不愁不來“金鳳凰”。



李克強強調，要繼續淘汰過剩落後產能，促進傳統產業改造升級，推動新技術新模式新業態成長，加快新舊動能轉換，推進“補短板”重大項目建設，持續釋放內需潛力，增強發展內生動力。



李克強說，發展最終要體現在民生改善上。著力抓好大學畢業生、轉崗職工等重點群體就業。聚焦深度貧困地區加大扶持力度，積極推進產業扶貧。加強民生領域薄弱環節建設。加強生態保護，增加綠色財富。讓人民群眾生活越來越美好。