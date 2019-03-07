陳雲英看韓國瑜登陸　有很多商機人也很勇敢

中華全國台聯第十屆常務理事會副會長陳雲英。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月7日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜預定22日到28日赴香港、澳門、深圳及廈門進行經貿交流，林毅夫妻子、大陸全國人大台灣省代表陳雲英接受媒體採訪表示，“我覺得他很勇敢”，一個城市的領導，考慮是如何讓他的居民生活提高，韓國瑜來大陸這四個城市，恰好是大陸離台灣最近也是最發達，裡面應該有很多商機。



陳雲英，世界銀行副行長兼首席經濟學家林毅夫的夫人，中華全國台聯第十屆常務理事會副會長，她還是中國教育科學研究院研究員，多年來深耕特殊教育，被譽為“中國特殊教育第一人”，在台北生長和讀書，後赴美國留學，並到大陸生活工作，是一代台胞，也是台灣省全國人大代表團中，唯一的一代台胞。



十三屆全國人大第二次會議台灣省代表團全體會議6日下午召開，陳雲英也出席，會後接受媒體採訪，外界關注韓國瑜3月底將“登陸”，大陸全國人大台灣省代表團怎樣看？



陳雲英指出，對於台灣來說，民生是第一，這才是最實際重要，很多時候，都是政治人物或意識形態炒作，目的都是為了選票，老百姓一旦醒來，發現生活實在不好過，想要過好日子，就想到經濟發展，韓國瑜在競選時候講得非常好，“貨物要出得去，人要進得來”，因為人才都流失，一個城市如何發展？人要進來，甚至要留住，貨物要出得去，就是要做兩岸的商貿貨物往來，人民一定希望發大財？



她說，一個城市的領導，處處想到到他的居民生活如何提高，我覺得，韓國瑜他是想得明白的，套用台灣用語，跟著韓國瑜的擁護者叫做“韓粉”，他們也是想明白的。



“我覺得他很勇敢”，陳雲英說，韓國瑜來大陸四個城市，香港、澳門、深圳與廈門，這四個城市恰好是大陸離台灣最近，而且也是最發達的區域，這裡面應該有很多的商機。