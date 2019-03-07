陳雲英：台胞居住證便利性可與惠台政策連結

陳雲英。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月7日電（記者 黃文杰）中華全國台聯第十屆常務理事會副會長、大陸全國人大台灣省代表陳雲英接受媒體採訪表示，去年九月大陸開始核准台灣民眾申請居住證，加上大陸惠台31條措施實施屆滿週年，“這兩者其實可以連結”，落實這些惠台政策，可以用大陸居住證作為載體。



陳雲英，世界銀行副行長兼首席經濟學家林毅夫的夫人，中華全國台聯第十屆常務理事會副會長，她還是中國教育科學研究院研究員，多年來深耕特殊教育，被譽為“中國特殊教育第一人”，在台北生長和讀書，後赴美國留學，並到大陸生活工作，是一代台胞，也是台灣省全國人大代表團中，唯一的一代台胞。



十三屆全國人大第二次會議台灣省代表團全體會議6日下午召開，陳雲英也出席，會後接受媒體採訪，被問到這次在兩會，身為人大台灣省代表團，有哪些建議和議案？



陳雲英說，有關台灣方面，特別是台灣同胞在大陸就學、就業、創業及生活照顧，提了兩個，一個就是居住證，一個是台籍律師的執業範圍擴大。



她說，首先是台灣民眾申請大陸居住證，去年9月1日申領到現在還不到一年，然後惠台31條措施，促進各方面的台生還有專業人才，還有企業在大陸的便利的政策。



陳雲英想到的是，居住證“一證通、便利通”概念，可以更便利使用的建議，不但在生活、就業，還有在落實這些惠台政策，用居住證作為一個載體，電子化使用，研究看看是否技術上跟微信來捆綁，跟手機號捆綁，因為微信跟手機號捆綁，跟銀行捆綁，我全部的事情、生活購物，包括做研究都用一部手機就可以操作。



陳雲英說，因為網絡化的關係，居住證還沒有做到這一步，所有才有“一證便利使用”建議，試想各地出了惠台60條、惠台80條，看起來條文很多，到底落實幾條？所以提的建議當中有一條是要去調研，調研看各級政府落實的怎麼樣，有地方政府是講得多，但做起來就不能高效率，能做，但是會時間長，我想我們台灣同胞到希望快一點，做得好一點。



另外就是台籍律師的執業問題。



陳雲英表示，她自己的朋友圈，有很多台籍律師，目前全大陸有415個台籍律師已經取證，獲得在大陸執業的資格。



她解釋，2010年兩岸準備簽署ECFA時，就覺得兩岸貿易需要很多涉台律師，結果後來ECFA沒有簽，所以就沒有那麼多往來貿易訴訟，但是涉台案件有4000多件，他們原來是涉台的民商事才由他們來做，所以我代他們提一個建議，他們期望能不能拓展他們的職業範圍，優先給他們涉台案件的訴訟可以做。



陳雲英說，不少台灣人進入大陸多年，有人進來大陸超過十來，所以我覺得他們應該是一群人才，值得我們關心支持，為了替他們出聲，給他們寫了一個建議。



至於提到兩岸融合發展，很多台灣年輕人來大陸創業就業。



陳雲英說，她到深圳看到，很多台灣來大陸創業的公司，得到大陸這邊的資金，繼續擴大各領域交流跟合作，其中教育值得關注，現在台灣教育領域人才過剩，不少人就業困難，也有一部分可能院校面臨招生不足，兩岸正好有互補，大陸剛剛開放，各省市自己可以把自己省市的大學遞交到地方大學，好好辦好地方大學，然後擴大大學的高校的招生。所以屬於高等教育，還有很多的合作領域，



她的理解，在教育領域應該有三大塊，一個是高等教育，就關於人才培養方面，另一個就是我工作的特殊教育領域，大陸也缺乏一定數量的高質量的教師，還有職業教育，職業教育領域，因為台灣更加的更多的多元的這種服務行業，在職業教育領域裡面台灣還有優勢。



另一個領域就是幼兒教育，因為幼兒教育普及，各省市都有成千成萬的數不清幼兒園機構開放，今年開始有中小學教師資格證，歡迎台灣同胞來考，考中小學教師資格證，他就可以到大陸來服務，這樣領域人才交流，今年應該蠻大，這是一個有利條件，也是一個喜訊。