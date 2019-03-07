中評關注：綠白之戰這次要從台灣打到美國了

柯文哲（中）6日與友柯的民進黨市議員高嘉瑜（左）6日共同烤PIZZA。（照片:台北市政府提供） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）民進黨與無黨籍台北市長柯文哲關係因2018九合一選舉破裂，選後各界也在觀察原本是哥倆好的綠白會否合作？但柯文哲不僅冷淡對待蔡英文，更重砲抨擊新潮流系，雖民進黨檯面上看似不批評柯，以免被韓流加上柯粉夾擊，但檯面下卻動作不斷。民進黨桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌接連在柯文哲16日即將訪美前夕搶先赴美，藉此打壓柯訪美聲勢，綠白戰爭從台灣打到美國，雙方暗自較勁。



鄭文燦2月28日啟程訪美，獲得美國高規格待遇，在臉書陸續PO出造訪白宮、國務院、“國會”山莊的消息，原本各界都在關注柯文哲16日的訪美行程將見到美國高層的誰、到美國華府哪裡，瞬間轉向討論柯文哲會不會獲得跟鄭文燦一樣的高規格待遇。可以說柯文哲的風采被一掃而空，而這也是鄭文燦任“行政院新聞局長”時，所熟悉的媒體輿論操作手法。



屬民進黨“正國會”、之前曾短暫代理民進黨主席的林右昌則緊隨鄭文燦後，即將在8日率團訪美11天，等於是在九合一選舉慘敗後擔任代理主席的表現，受到美國關注，成為民進黨內重要接班梯隊。



鄭文燦、林右昌接連先柯文哲一步訪美，柯16日訪美的聲勢將受到南北兩縣市首長、民進黨中生代指標領袖的分進合擊，柯文哲還未出訪，美國之行就已荊棘遍布、聲量先被對半腰斬。美國在台協會如何安排柯的華府之行，成為各界縝密關注的焦點。



綠白關係從2014年的合作無間，走到如今的針鋒相對，儼然成為事實，面對2020綠白卯足全力鬥爭，就為了搶支持群眾重疊率很高的泛綠陣營支持者。面對柯文哲，民進黨儘管蔡英文不夠亮，但平常各據山頭的派系領袖已逐漸調轉槍頭、一致對柯。



面對民進黨，柯文哲這頭被誤認為小貓而養大的猛虎，也利用4年時間培植出“柯家軍”，白色力量已非吳下阿蒙。訪美之旅這塊戰場著實有趣，誰勝誰負還得留待觀察。