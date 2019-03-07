林廷輝：鄭文燦訪美行程突破　柯韓有壓力

林廷輝。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）民進黨籍桃園市長鄭文燦搶在無黨籍台北市長柯文哲、國民黨籍高雄市長韓國瑜之前訪問華府，更公開了他進入白宮、國務院等會晤美方官員。台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，鄭到過的地方，蔡英文在2015年也到過，只是鄭此次可以公開，又是第一位“直轄市長”身分進到白宮，比起蔡2015年是突破。這也代表美方認為鄭是明日之星，如果民進黨2020選舉不盡人意，鄭將是民進黨未來接班人。



鄭文燦出訪美國，並在臉書貼文指自己到華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院的官員，同時放上自己在美國前國務卿赫爾（Cordell Hull）畫像前的照片。



林廷輝分析，鄭文燦去的地方與蔡英文在2016年大選前，2015年去的地方一樣。但蔡英文2015年那次躲躲藏藏，這次鄭卻能公開臉書PO文、發照片，顯然是美方刻意讓他們公開。鄭此次訪美，對美方來說首位“直轄市長”到白宮，美方認為鄭是明日之星，如果這次選舉民進黨不盡人意，鄭將是下一位接班的人。



他表示，據他了解，美方早就在鄭文燦第一次當選桃園市長時，就開始與鄭及幕僚有接觸，主要是了解鄭，美國在台協會（AIT）很早就接觸鄭。只要是未來可能上大位的人，美方都會去了解。鄭在桃園、藍營選區有這樣的實力，這次連任也展現實力，美方當然想要進一步了解鄭。



林廷輝也說，美方印太戰略中，當然希望符合美國利益的政黨上台，民進黨是符合美國利益。尤其，美方安排鄭文燦去的哈德遜研究所演講，這個場地是美副總統彭斯去年10月曾經演講，並批評中國的地方。而鄭文燦的演講內容超出“直轄市長”的議題，提到兩岸議題，也提到印太戰略的想法，對於鄭文燦未來怎麼帶領台灣，美方也想要有所了解。



接下來柯文哲、韓國瑜也要訪美，他認為，每個“直轄市長”都在較量，但是美方應該都會協助安排，而鄭文燦，可能包含台灣駐美代表處，以及AIT都有幫忙。而前新北市長朱立倫日前訪美，不希望“外交部”駐美代表處幫忙，國民黨也有他們的管道。但不可諱言的，鄭有美國相對幫忙，比較順利也有爆炸性行程。



他強調，鄭文燦的路線是蔡英文過去走過路線，主要突破點有兩個，一個鄭文燦的市長身分，以及公開參訪的地方，不像蔡英文當時躲躲藏藏。



林廷輝也說，柯文哲之後訪美，應該美方也是平衡處理，但是柯不確定因素較大，講話可能不是美方想聽，因此，美方會不會願意公開或採取閉門形式，就是柯訪美的變數。



林廷輝表示，民進黨基隆市長林右昌也接著訪美，加上柯文哲、韓國瑜，這個月美國很熱鬧。但他指出，美國一般都會公平對待，“不可能全部押在一個人身上”，美國也希望國民黨多跑美國，讓他們多了解國民黨想要上位的人。



他也說，鄭文燦的行程會對柯、韓造成壓力，柯文哲到美國講話應該會有所調整，畢竟到美國去訪問，柯訪美，一般作為客人不會太挑釁。但問題是，之前柯文哲講話，已經讓美方會有質疑，能不能完全公開到訪的地方，這對於柯文哲是考驗。



林廷輝對中評社分析，柯文哲到訪美國地點應該與鄭文燦會差不多，只是柯要求，美都會平衡安排，但是能公開到哪裡，就要看雙方的互信。



他也提到，鄭文燦在臉書貼出一張站在第47任美國國務卿赫爾（Cordell Hull）畫像前的照片，赫爾在國際投資法裡面有著名“赫爾原則”，這一原則是以私有財產不可侵犯為基礎，以保護既得權益和反對不當得利為法律依據。鄭文燦在這個相片前面拍照，對比中國做大國有企業的方向，是有象徵意義，這應該是美方刻意安排。



林廷輝也說，接下來要觀察北京的反應，但鄭文燦講法沒這麼強烈，但是有意義，鄭在哈德遜研究所演講就著重台灣重要性，並未批評中國。