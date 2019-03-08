柯台大老同事林義鈜：柯選大位有三大難題

前台大醫院心臟血管外科主治醫師林義鈜。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月8日電（記者 林谷隆）前台大醫院心臟血管外科主治醫師林義鈜接受中評社訪問表示，他跟台北市長柯文哲曾是台大醫院的同事，非常了解彼此的狀況，柯雖然胸懷“總統”夢”，但是他無法參選2020，因為面臨三大難題，包括柯的支持者跨不出20－39歲世代，沒有政黨組織，最主要是沒有產業界支持，讓他選舉經費捉襟見肘，無法養出全台性的競選團隊，這都是柯想登大位的隱憂。



林義鈜，台灣大學復健系、高雄醫藥大學醫學系畢業、東海大學工業工程暨經營管理博士，現任義鈜診所院長、東海大學高階醫務工程與管理碩士在職專班兼任助理教授，曾任澄清醫院中港院區副院長台大醫院心臟血管外科主治醫師。目前有意投入2020台中市西屯、南屯“立委”選舉，爭取國民黨提名。



林義鈜與無黨籍台北市長柯文哲曾是台大醫院同事，兩人都是台灣心臟外科權威朱樹勳醫師的學生，也都做過“總統”醫療小組”。過去在柯文哲首次參選台北市長時，林義鈜基於同事情誼，還是有幫柯文哲募款。



林義鈜表示，目前各家媒體做的2020大選民調，雖然看似柯文哲人氣最高，但柯的主要支持者是集中在20至39歲，這個世代大概有600萬，看似佔台灣總人口1／4，卻也是台灣人口外流最主要的族群，所以實際換算成真正選票，恐怕剩不到300萬。



林義鈜分析，但是40歲以上的民眾，年紀越長對白色力量越沒有期待，因為這個世代多數都有小孩，務實來看待“白色力量”崛起的現象，並反思台灣在太陽花學運之後，台灣整體經濟社會發展越來越慘，越會理性來投下這一票，這也是柯文哲在台北市長連任，從上次大幅領先，掉到這次只能小贏3千票的原因。



林義鈜強調，柯文哲這次參選台北市長連任，都要拿自己的房子去抵押，代表他這次選舉已經沒有得到產業界的支持。2014柯首次參選，聲勢那麼旺，主要是柯將自己塑造成被國民黨馬政府打壓的受難者，所以得到很多人同情，大家都希望他有一番作為。



林義鈜告訴中評社，柯文哲執掌台北市政府，一開始主打“五大弊案”，結果大巨蛋變成爛蛋，松菸文創園區柯怒嗆財團，這都是嚇跑產業界的主因，過去和碩科技董事長童子賢等企業領袖很支持柯文哲，這次柯連任，已經都不願再繼續支持了。

