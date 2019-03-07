陳雲英語中評：如何做兩制台灣蛋糕

陳雲英接受記者採訪（中評社 林艷攝） 陳雲英在會上提出意見和建議（中評社 林艷攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）台籍人大代表陳雲英是全國人大台灣團十三位代表中唯一一位在台灣土生土長的代表，也是每年全國兩會媒體記者們競相追逐著要採訪的台灣團“明星代表”。她是全國台聯副會長、台灣同學會會長，全國人民代表大會常委會華僑委委員、全國特殊教育學會副理事長，被稱為“中國特殊教育第一人”，她曾在大陸擔任過兩屆全國政協委員、四屆全國人大代表，參政議政的經歷長近30年之久。陳雲英3月6日下午在結束小組討論會之後接受了中評社記者的訪問，分享了作為一位台籍全國人大代表關於“兩制”台灣方案及兩岸民主協商等問題的看法。



習總書記1月2號在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上，倡議兩岸推舉各界代表性人士進行廣泛深入的民主協商。陳雲英認為，大陸政府是非常聰明、智慧的，很善於傾聽民意。她結合自己數十年來在大陸參政議政的經歷分享道，每位人大代表都會從自身的專業領域以及自己最關心的問題角度出發，在每年兩會期間提出意見和建議。當然在閉會期間有想到什麼意見或建議，也有其他反映的渠道。這些聲音會被收集到中央政府和各省市政府，他們聽到這樣的民意反映之後就會制定計劃去解決問題，問題解決之後也就得到了民心。根據國際上一些研究機構的調研，過去政府公信力最高的是德國，蘇聯第二，中國第三，而現在中國已經位列第二。因此，她認為，大陸政府是一個有很強大民意支撐的政府。記者昨天抵達台灣團時，正好遇到財政部部長助理許宏才在小組會議上聆聽台灣團代表審議政府工作報告，台籍代表們都非常踴躍地提出個人意見和建議，陳雲英也就市場監管等問題提出了個人的意見，許宏在聽完代表們的意見和建議之後現場做出了回應，同時也針對一些問題表示要帶回材料進一步調研尋找解決方案。



陳雲英分享了她參政議政近30年來的經驗感受，她認為作為一個參政議政的代表，和政府之間的合作至關重要。她說，一方面，我們要去關心人民的生活狀態、關心他們的生存發展、關心他們的困難和願望，另一方面我們也要善於做工作，把人民所關心的事情用自己的語言以及我們的智慧通過合適的方式去和相關的部門進行溝通。拉著政府的手，一起來把事情辦好，滿足這個群體的願望。陳雲英長期以來非常關心人民福利的問題，所以做了很多關於兒童、婦女福利的建議，同時因為她是台籍，所以也很關心台籍同胞福利的問題，包括台籍青年的發展。她說，這些建議只要合理，又符合民心民意，基本上政府都能采納。這些年來，她提出的不少建議也被政府部門所采納。雖然每個建議形成之前都要花費心力辛苦地去調研，且沒有任何的收入，但對陳雲英而言，全國人大代表是一份榮譽，尤其看到自己的建議能夠被采納非常有成就感。這種成就感也激勵著陳雲英更加積極努力地去工作，為人民的喉舌，代表人民發出聲音。中評社記者每年兩會上都會關注陳雲英提的意見和建議，有一個非常大的感觸是，她提出的意見和建議都是非常接地氣，是老百姓生活中實實在在會遇到的一些問題。

