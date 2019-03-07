中評關注：鄭文燦與柯文哲、韓國瑜巧妙牽制

鄭文燦訪華府進到國務院，還在臉書打卡，成為大新聞。鄭文燦在臉 書提到，在國務院與亞太事務代理副助卿史墨客Hanscom Smith、國務院台灣協調處處長何樂進Jim Heller會面。（取自鄭文燦臉書） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）桃園市長鄭文燦搶先在無黨籍台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜之前訪美，且進入白宮、國務院還能高調PO臉書，顯然是美方刻意安排。鄭搶先訪美的高規格對待，將對柯文哲以及韓國瑜造成壓力。尤其，這三人中，柯文哲是最可能參選2020的人選，壓力想必更大。



鄭文燦訪問美國相關行程觀察起來都有刻意安排的痕跡，而蔡英文近期內可能無法訪問華府，鄭與蔡關係頗佳，也算是先行前往了解美國對於2020大選的進一步想法。



美方安排鄭文燦到哈德遜研究所演講，去年10月美國副總統彭斯就在這個研究所裡面演講，內容大力批評中國。鄭文燦的演說內容對中國批評力道沒這麼大，而是婉轉一點的說法。鄭文燦提到“中國的崛起，假如不能學習國際社會的遊戲規則，我想和平對話是唯一選項，戰爭不是選項”，雖然鄭文燦也提到中國的威脅，但這段話與蔡政府近日數度提到兩岸戰爭的緊迫狀況，似乎有點不同。



鄭文燦應不會參選2020，美國對鄭有著高度關注，而鄭在兩岸關係上也沒有把話說死，對美、對中保持彈性空間。若蔡英文2020無法連任，鄭確實很可能在2024代表民進黨出來選。



美方對鄭文燦的訪美行程，規格給得高，也讓後續要訪美的柯文哲、韓國瑜造成壓力。柯文哲很可能競選大位，如果韓國瑜2020未參選，2024的機會就很高，屆時鄭文燦與韓國瑜也可能是競爭關係。



鄭文燦與柯文哲、韓國瑜之間關係巧妙牽制，是未來台灣政壇上重要人物。