暫停加拿大企業對華出口油菜籽　外交部回應

中評社北京3月6日電／2019年3月6日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：據悉，外交部副部長孔鉉佑目前正在巴基斯坦訪問。你能否證實並介紹有關情況？



答：應巴基斯坦方面邀請，外交部副部長孔鉉佑正在巴基斯坦進行訪問，同巴方就當前印巴局勢進行溝通。



問：聯合國安理會將於下周討論一項由法、英等國提出的提案，內容是要求將製造克什米爾地區襲擊事件的巴基斯坦有關激進組織頭目列入“黑名單”。請問中方會支持這個提案嗎？還是投棄權票？



答：我們已經多次表明過立場，聯合國安理會及其附屬機構採取對恐怖組織和個人進行列名的任何行動，都是非常嚴肅的事情。中方一定會本著負責任的態度，認真參與安理會及其附屬機構的有關討論。



問：據報道，韓國總統文在寅今天表示，為了減少來自中國的霧霾對韓國的影響，韓方正向中方尋求協助，比如構建中韓霧霾預警體系。中方對此有何評論？



答：我還沒看到你所說的報道。但我不知道韓國方面是否有充分的依據認定韓國的霧霾就來自中國。



我注意到這幾天有媒體報道，首爾的PM2.5濃度已經高達147微克/米³，但北京好像沒這麼高。這幾年大家都很關注霧霾的話題，相信大家也都明白霧霾的成因非常複雜。究竟韓國這次霧霾成因是什麼以及如何有效治理霧霾，這需要本著科學的態度去看待和處理。各方如果能夠形成合作，這當然很好。



至於具體合作問題，建議你向中國環保主管部門進一步了解。



問：巴基斯坦外交部3月5日表示，巴基斯坦駐印度高專將很快返回新德里履職；巴印雙方擬於3月14日、28日派團互訪，就巴印邊境卡塔普爾通道事進行磋商；巴方願繼續與印方保持作戰局長級別的溝通。中方對此有何評論？



答：我們注意到了有關報道。



中方對巴基斯坦外交部宣布的上述進展表示歡迎，這有利於地區局勢緩和並進一步向好發展。我們多次說過，巴基斯坦和印度是搬不走的鄰居，巴印兩國保持睦鄰友好，符合兩國自身的根本利益，也有利於地區和平與穩定。我們鼓勵巴印雙方能夠繼續互釋善意，相向而行，通過對話妥善處理分歧，改善關係。中方也會繼續為此發揮建設性作用。



問：最新衛星圖象顯示，朝鮮正在修復一個被拆除的導彈發射場部分設施，這可能是發生在朝美領導人河內會晤無果而終之後的最新情況。你對此有何評論？



答：關於在越南河內舉行的朝美領導人第二次會晤，我們注意到在會晤結束之後，雙方都表明了繼續保持對話的姿態。我們認為這是具有建設性的，國際社會應鼓勵朝美雙方繼續朝此方向進一步努力。



至於你提到有關媒體報道的情況，我們也注意到了。自去年以來，朝鮮在無核化方面已經採取了一系列積極舉措，值得肯定和鼓勵。當前，我們希望所有有關各方都能夠堅持通過政治對話解決朝鮮半島問題這一正確途徑，繼續相向而行，積極為推動朝鮮半島的無核化以及地區和平穩定共同努力。



問：據報道，由於遭受自然災害造成國內糧食歉收，朝鮮削減了糧食配額。請問中方是否會無視聯合國的相關對朝制裁決議，對朝鮮方面提供人道主義援助？



答：中國作為聯合國安理會常任理事國，一直嚴格履行自己的國際義務，這點毫無疑問。



至於近段時間朝鮮出現的一些需要國際社會提供緊急人道主義援助的情況，不僅是你提到的中國，國際社會很多方面都認為應當出於人道主義考慮給予必要的援助和幫助。



問：葡萄牙總理科斯塔近日在接受英國《金融時報》採訪時表示，歐盟國家不應濫用安全審查歧視來自非歐盟國家的投資。葡理解有關國家對參與華為5G網絡可能存在風險的擔憂，但認為不應因此停止歐洲數字基礎設施現代化進程。我們也注意到，3月5日，華為網絡安全透明中心在布魯塞爾開幕。華為有關負責人呼籲相關國家政府及產業共同建立統一、客觀的網絡安全標準。你對此有何評論？



答：我們認為，科斯塔總理的有關表態是客觀、理性的。一段時間以來，越來越多的各國人士對中國科技企業參與5G建設表明了公正的態度。大家可能也從報道中看到了，上周結束的全球移動大會期間，中國的華為公司能夠與很多國家的企業簽訂合作協議，我相信這個事實本身就證明世界上多數國家能夠獨立明智地作出符合自身利益的政策選擇，全球多數企業仍然致力於建設和維護一個公平公正的市場環境。



至於你提到華為公司發出的關於網絡安全的倡議，我想說，網絡安全是一個全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護。在這個問題上，我們一向倡導國際社會在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作共同應對網絡安全威脅。坦率地講，如果任由現在一些濫用安全借口破壞市場環境、阻撓國際合作的做法大行其道，最終更受影響和傷害的還是那些當前產業、科技水平更先進的發達經濟體。我們不認為這符合世界任何經濟體的利益。我認為，建立統一客觀、公開透明的網絡安全標準是個建設性的倡議。



問：近日，加拿大外長弗里蘭表示，中國海關總署取消一家加拿大企業對華出口油菜籽的資格令人擔憂，稱“我不相信這有任何科學依據。”中方對此有何評論？



答：我看到了有關報道。我可以負責任地說，中國政府做出上述決定當然是有根有據的。經了解，近期，中國海關多次在從加拿大進口的油菜籽中檢出危險性有害生物，其中一家企業出口的油菜籽檢疫問題尤為嚴重。在此情況下，中國海關根據法律法規和國際慣例作出暫停進口的決定完全是合情合理合法的。加拿大作為全球最大的油菜籽生產國，最大的油菜籽、菜籽油出口國，相信也一定明白有害生物一旦傳入將對農業生產和生態安全構成嚴重威脅的道理。同其他任何國家一樣，中國政府也需要保障自己國民的健康和安全。



問：你能否證實意大利將和中國就意方參與“一帶一路”建設簽署備忘錄？



答：我和我的同事多次介紹過，“一帶一路”倡議提出6年以來，越來越多的國家和國際組織對參與“一帶一路”建設表現出了積極性，大家都發現這確實是一個互利共贏的好平台。如果有這方面的信息，我們會及時公布。



問：你剛才提到，中國外交部副部長孔鉉佑正在巴基斯坦訪問。能否介紹中方此行的目的是什麼？第二，中方是否會建議巴方為進一步打擊恐怖主義組織作出更多努力？第三，中俄印外長會晤形成的共識中有“努力消除恐怖主義和極端思想滋生的土壤”這一信息。請問孔副部長是否會向巴方轉達？



答：第一，剛才我已經介紹了中國外交部副部長孔鉉佑是應巴基斯坦政府邀請赴巴進行訪問。他此行的使命非常明確，就是就當前印巴的緊張局勢同巴方進行溝通。印巴近段時間出現的情況確實不是大家希望看到的。中方致力於維護地區的和平與穩定，我們也希望印巴作為中方的兩個好朋友，能夠保持睦鄰友好的關係。



第二，相信你也注意到，近期，巴基斯坦在打擊恐怖主義方面作出了很多重要表態。事實上，這與巴方一直以來為國際反恐事業、打擊恐怖主義所作努力是一脈相承的，國際社會應當對此予以客觀評價和積極肯定。我們希望有關各方能夠為推動形成國際反恐合力營造良好有利的氛圍。



第三，關於不久前中俄印外長會晤期間三方談到“恐怖主義滋生土壤”的問題，中方在反恐問題上一向堅持一個重要的看法和主張，就是恐怖主義的形成確實有其複雜根源。我們主張消除恐怖主義應當堅持標本兼治。



追問：孔鉉佑副部長是否也將訪問印度？



答：我們說過，中方現在就當前印巴局勢同巴基斯坦和印度都保持著密切溝通，一直做著勸和促談的工作。



問：我的問題和聯合國安理會1267委員會有關。近段時間以來，有關列名問題已多次在該委員會提出。請問中方就此將扮演怎樣的角色？除中國外，聯合國安理會其他常任理事國均已表示支持法、英等國的提案。當前，所有的焦點都在中國如何表態上。考慮到馬蘇德所在的恐怖主義組織“穆罕默德軍”已公開承認對發生在克什米爾地區的襲擊負責，且中方也表示正在為緩和地區緊張局勢發揮作用，那是否可以認為中方現在的立場會比以往更積極？



答：在回答剛才路透社記者問題的基礎上，我可以再補充一句：聯合國安理會及其附屬機構對其工作程序都有明確的標準和規則，中方嚴格按照這些標準和規則參與有關磋商。



你非常清楚，在多邊領域討論這些問題需要非常嚴肅和負責任的態度。中方採取的態度是負責任的，也肯定是有利於相關問題得到真正持久解決的。



問：關於“一帶一路”倡議，當前意大利和中國吸引了各方關注。美國對意大利認為簽署共建“一帶一路”協議將有利於本國經濟發展表示懷疑，並要求美盟友在國際投資規則和標準的問題上加大對中方施壓。你對此有何評論？



答：你能說得再具體一些嗎？是指美國白宮一個官員最近的一個關於意大利可能加入“一帶一路”的表態嗎？



（記者：是的。《金融時報》援引了來自美國白宮官員的相關表態。）



我也看到有關報道。坦率地講，美方人士有關表態非常可笑。



第一，意大利作為一個大國和發達經濟體，很清楚自身利益所在，也能夠獨立作出自己的政策判斷。第二，據報道，美方有關人士認為，意大利如果參與“一帶一路”建設將對本國的國際形象不利。我想說，一邊是目前世界上已有150多個國家和國際組織積極參與共建“一帶一路”建設，共同分享發展帶來的機遇。另一邊則是某個國家，實際上也就這個國家一直認為參與“一帶一路”建設沒有好處。這是一個怎樣的國際形象。



問：昨天，利比亞民族團結政府總理薩拉吉發表聲明稱，他和利“國民軍”首領哈夫塔爾一致同意將於今年底之前舉行總統和議會選舉。請問中方有何評論？



答：你應該清楚中方對利比亞問題的立場。就在上個月，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪先生同薩拉吉總理在德國慕尼黑會見時就已經重申過，中方非常希望看到利比亞和解以及國內重建進程穩步向前推進。我們贊成在聯合國秘書長利比亞問題特別代表的“三步走”建議基礎上，國際社會繼續發揮建設性的作用。我們樂見利比亞局勢盡快恢復穩定，能夠盡快為利國內重建營造一個良好的環境。



問：澳大利亞貿易部長稱，澳出口中國煤炭辦理手續的時間較以往有所延長。請問這是中方故意針對澳方的舉動嗎？如果是，中方此舉是出於什麼原因？



答：我在這裡已經介紹過有關情況。中國有關部門根據中國法律法規進行了正常的邊境通關檢測程序，把這個理解為中方故意採取的措施，我看不出有任何道理。



問：據韓國媒體報道，中國領導人將於3月中旬訪問朝鮮。你能否證實？



答：這個問題我們已經多次回答。中朝之間保持著傳統友好交往。你不妨先去問問韓國媒體是從哪兒獲得這樣的信息的？



問：還是關於“一帶一路”的問題。你能否證實中意兩國正就簽署“一帶一路”備忘錄進行著磋商？



答：我剛才已經說過了，“一帶一路”倡議提出6年來，越來越多的國家和國際組織對此表現出了興趣，越來越多的國家也同中方簽署了“一帶一路”合作文件。中方在與其他國家進行正常友好交往的過程中，雙方也會經常談及“一帶一路”合作的可能性和前景。鑒於此，一些友好國家同我們談起相關事宜也不足為奇。



具體涉及到中意之間是不是會就此達成有關協議，有這方面的信息，我們會很樂意向大家介紹。



問：加拿大總理特魯多對中國有關部門表示康明凱、邁克爾涉嫌竊取、刺探國家情報一事表達了關切。請問案件下一步會如何發展？涉案的兩名加拿大人是否會被中方起訴？起訴的最後期限是何時？起訴的理由是什麼？能否透露更多細節？



答：關於加拿大公民康明凱刺探、竊取中國國家秘密和情報案的有關問題，我在這裡已作了回答。中方發布的信息非常明確：康明凱涉嫌從事危害中國國家安全的活動。具體來講，自2017年以來，他多次在中國境內從事了刺探、搜集中國國家秘密和情報的活動，嚴重地危害了中國的國家安全。我也講過，中國有關部門正在依法繼續審理此案。



你問我下一步會怎樣發展，作為行政部門，我們不可能預斷案件審理的司法進程。