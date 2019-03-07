李大壯：韓國瑜訪大陸有眼光可瞭解區域經濟

李大壯。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月7日電（記者 黃文杰）韓國瑜4日宣佈將於3月22日至28日出訪香港、澳門、深圳、廈門，大陸全國政協港澳台僑委委員、和平統一促進會常務理事李大壯接受媒體採訪表示，覺得韓國瑜是很有眼光，尤其看到了粵港澳大灣區的機遇，這是他（韓國瑜）作為一個地方首長，應該去瞭解其他區域經濟發展。



李大壯，香港新大中集團主席，“香港-台灣商貿合作委員會”主席，活躍港台政商界，2010年4月，香港政府成立“港台經濟文化合作協進會”，同年五月台灣成立“台港經濟文化合作策進會”為對口單位，在此平台之下，香港同步成立“香港-台灣商貿合作委員會（商合會）”，與台灣的“經濟合作委員會（經合會）”展開交流。



大陸全國政協台聯小組會議6日下午討論開放，兩岸媒體都關注，韓國瑜即將登“陸”的政治效應，李大壯受訪也提到韓國瑜日前到星馬，接著會到港澳深圳與廈門的看法。



李大壯表示，韓國瑜訪問大陸，第一，表明他跟大陸有一個良好互動，“這是台灣其他城市的首長暫時還做不到的”；另一方面，“我們為什麼接待他，因為他堅定的承認‘九二共識’，承認一個中國。”



不過他認為，香港雖然地方小，但是從媒體看到，韓國瑜這次大陸行程，香港只停留一天或一天半，不可能全面瞭解香港。但是香港與高雄有很多相同，也有互補合作，比如短途貨櫃海運，以高雄港來說，雖然不是高雄市政府底下單位，但是會帶動高雄物流業，怎樣整合推進？怎麼做更好？可以感受韓國瑜上任後，想要“貨出去”的決心。



李大壯說，他常跟台灣朋友聊，尤其國民黨朋友，尤其藍色執政十五縣市，多半希望港台及內地多多支持，只是經濟這東西，不是說，你跟我說，我們合作就會好。



他拿香港與高雄港的貨物運輸為例，基本上都要靠當地製造業，早年台灣製造業蓬勃發展，高雄港當然也蓬勃，但是現在香港與高雄都沒有這條件，作為貨主最關心就是哪裡運輸、時間快、通關也快，發貨到那裡，如果回來，不是空櫃，這個貨櫃就便宜許多，香港很多空櫃回來，長時間來說，香港貨運不會太好。



李大壯分析，這次韓國瑜來港澳深圳廈門，可能看到的是“連動”機會，尤其粵港澳大灣區的發展與機會，但是也要問，貨主願意或不願意，把貨櫃從高雄運到香港澳門及深圳？這就考慮運輸效益，有沒有價格來吸引，有沒有足夠量發貨？怎樣創造高雄、港澳與深圳廈門機會？



至於人流部分，也就是觀光客部分，李大壯認為，人流是比較現實，台灣實在是一個好地方，他在擔任商貿委員會主席時，就大力推，唯一最快看到紅利的就是人流。