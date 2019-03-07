台籍棒球教練江仲豪：教練赴陸發展比台灣好

台灣職棒前兄弟象隊總教練、大陸北京北方工業大學棒球隊總教練江仲豪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月7日（記者 倪鴻祥）台灣職棒前兄弟象隊總教練、大陸北京北方工業大學棒球隊總教練江仲豪6日接受中評社訪問時表示，大陸目前很多地方都有在小學組織球隊，遍地開花，需要培訓員與教練，台灣的棒球選手或教練可以考慮到大陸發展，如果是教練，新組球隊的月薪一開始人民幣8千元（4.5元計算，折合新台幣3萬6千元）起跳，提供住宿，日後還會調高薪資，待遇比在台灣好。



江仲豪，63歲，台灣台中人，台灣“中國文化大學”體育系畢業，1990年中華職棒兄弟象隊創隊元老，曾任兄弟象隊總教練，台中西苑高中青棒隊教練、台南康寧大學棒球隊總教練，現為北京北方工業大學棒球隊教練，他曾指導北方工業大學球隊拿到2017年首屆海峽兩岸學生棒球聯賽冠軍，在大陸屬一流的高校棒球隊。



江仲豪表示，6年前會到大陸發展，北方工大想發展棒球運動，委託他找高中畢業的棒球選手去大陸唸書，他順道“自我推薦”問有沒有缺教練，沒想到校方真的有這個缺，因為他的資歷豐富，所以起薪較高，校方還提供一間兩房的宿舍，並可以兼差指導小學棒球隊，因此待遇還不錯，他也珍惜大陸給他的機會。



他指出，雖然家人沒有一起搬到大陸來同住，但家人都曾來參訪過，而且大學有寒暑假，他一年待在大陸的時間約7、8個月而已，所以生活十分習慣。



他說，北方工大6年前到台灣招募8人，校方安排台籍教練、台籍選手與陸籍選手聯合培訓5年，就可以展現團隊合作比賽拿到冠軍，因此2018年獲大陸“教育部”核准招收10個有棒球專長的台生名額，提供免學費、免費住宿、每週還有棒球訓練補助人民幣120元（約新台幣540元），因為學校用餐很便宜，所以120元綽綽有餘，尤其週六、週日還可以去兼差去擔任北方工大參與小學培訓球隊的一次約900 元（約新台幣4050元）培訓員工作，所以待遇非常好。



他表示，台生高中畢業學科成績較差，專業術科棒球成績較好，北方工大擔心10個台生跟不上進度，所以安排他們就讀日文系，並採小班制一對一教學，代表北方工大對台生非常認真、用心；可惜北方工大無法安排更多的師資，否則每一年都可以招收台生到這裡一面唸書、一面打棒球。



江仲豪向中評社分析大陸與台灣發展棒球運動的差異，陸生通常是菁英中的菁英才能考上大學，所以家長多半不鼓勵打棒球；台生從國小、國高中“三級制”一路打上來，可以用保送或甄選型態進入大學，私立大學又多，招生名額也多，升學沒有問題，所以可以延續棒球運動，可是到了成棒及職業隊台額變少，反倒是大陸各地方陸續成立球隊，需要台灣的選手、教練赴陸幫忙訓練，如果大陸“中央政府”願意全力扶植棒球運動，大陸的水準會慢慢追上來，目前實力已經和台灣差不多。



他說，台生到大陸打球會知道大陸一直在進步，台灣教練到大陸指導棒球運動，也會知道留在大陸比在台灣更有機會，像他就有時間在大陸到處走走，協助大陸各地發展棒球運動，開啟棒球人的“第二春”。



江仲豪表示，台灣教練如果來大陸發展，可能要先調整心態，因為台灣是週一到週五都在教導棒球，但大陸很可能只有週末兩天指導棒球，因為陸生多半比較重視學業，他就有看過一些台灣教練不容易適應這種轉變，只好返台，但只要願意赴陸發展，絕對比在台灣有發展機會。