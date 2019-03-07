楊毅周：韓國瑜非常實在到大陸暢通無阻

楊毅周出席大陸全國政協台聯小組會議。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月7日電（記者 黃文杰）全國政協港澳台僑委員、全國台聯黨組成員、副會長楊毅周接受中評社訪問表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜要來大陸，充分說明台灣經濟要發展？通關密碼就是九二共識，韓國瑜非常實在，講的“都是真的”，做什麼事情都暢通無阻。



大陸全國政協台聯小組會議6日下午討論開放，兩岸媒體都關注，韓國瑜即將登“陸”的政治效應，韓國瑜4日宣佈將於3月22日至28日出訪香港、澳門、深圳、廈門。



楊毅周接受中評社訪問表示，韓國瑜是非常優秀政治人物，非常清楚，任何政治理念，一定要落實到老百姓利益，接地氣，也要讓老百姓得利，說一千、道一萬，做任何事情，都在思考，怎樣對老百姓才有好處？對經濟發展怎樣有好處？



他告訴中評社，經濟怎麼發展？通關密碼就是九二共識，這是客觀事實，韓國瑜非常實在，講的“都是真的”，發自內心、符合事實，坦然、順然、沒有為難，事實也證明，講的都是真的，做什麼事情都暢通無阻。



楊毅周表示，相信韓國瑜到大陸哪裡，都暢通無阻，先前從星馬東南亞開始，接著準備到香港、澳門、深圳及廈門，也就是“南南合作”，從發展思路到實行思路很明確，走到這一步很成功，說明韓國瑜“路走對了”。



被問到，韓國瑜月底來大陸是否受到阻礙？台灣藍色十五縣市，也推動成立兩岸推動小組，怎樣看藍色縣市來大陸搶商機？



楊毅周說，台灣可能阻礙韓國瑜來大陸，但是相信大陸，會給予全力協助、全力合作，韓來大陸，根本不用擔心，因為核心就是九二共識，藍色縣市來大陸，也不需懷疑，大陸會敞開大門歡迎，只要承認九二共識，大陸就支持，不管怎樣，只要有九二共識，什麼都好談，大陸態度也很明確，支持台灣老百姓生活。



他舉例，大陸經濟體量大，一年增加九十萬億(人民幣)，這是什麼概念？拉動台灣“輕而易舉”。



被問到兩制台灣方案，民進黨政府全力施壓看法。



楊毅周以韓國瑜的道路為例，不就體現這個真理？一國兩制台灣方案，台灣執政的民進黨當然一定會阻擋，也是預期之內，但是擋得住嗎？只要對台灣老百姓有利益、有好處，試問，韓國瑜你民進黨擋得住嗎？任何政策實施與政策發展，一定跟老百姓利益結合，不用擔心。



他說，兩岸政治協商也好，只要真正建立為台灣老百姓謀服務基礎，只要連結上，一切都好談，至於怎樣連結執行？相信透過跟老百姓利益結合，就可以做到，難道民進黨政府要打破我的飯碗嗎？台灣老百姓會怎麼想？