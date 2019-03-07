林文耀：讓台灣百姓一起探討“兩制”方案

全國人大代表、福建省平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任、自貿區平潭片區管委會常務副主任，平潭縣委副書記、縣長林文耀。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）全國人大代表、福建省平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任林文耀7日回應中評社提問表示，平潭要深入實施“兩岸同胞共同家園工程”，特別是要在心靈相通上下功夫，讓“一個中國”原則、同根同命意識扎根在台灣老百姓的心中，讓台灣老百姓一起坐下來探討台灣的“兩制”方案。



3月6日，十三屆全國人大二次會議福建代表團在人民大會堂福建廳舉行全體會議，並向境內外媒體開放。期間，林文耀就就平潭綜合實驗區開放開發情況和“兩岸同胞共同家園工程”接受中評社提問。林文耀還任自貿區平潭片區管委會常務副主任，平潭縣委副書記、縣長。



林文耀表示，我們要深入貫徹落實總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，圍繞“一島兩窗三區”戰略定位，深入實施“兩岸同胞共同家園工程”，精耕試驗田、當好擺渡人，推動兩岸融合發展，推動應通盡通、平潭先通。



就此，他強調，特別是要在心靈相通上下功夫，打開心結，搭建心橋，共築心源，增進知情知理知心，讓“一個中國”原則、同根同命意識扎根在台灣老百姓的心中，讓台灣老百姓一起坐下來探討台灣的“兩制”方案；



要加強民族文化和信仰建設，以南島語族考古文化基地和兩岸國學中心等為平台，共同傳承弘揚優秀傳統文化，增進對祖國的認同感和歸屬感，促進心靈契合，讓兩岸同胞血濃於水、親望親好的共同信仰基礎發揚光大，找到最大公約數、畫出最大同心圓；



要努力把兩岸間68海里的海路打造成兩岸融合的“黃金通道”、打造成兩岸一家的“親人通道”，讓兩岸同胞人更親、情更濃、心更近，攜手共創共享祖國統一、民族復興、人民幸福的美好未來。



林文耀在回應時還介紹了平潭綜合實驗區的總體情況：



一是經濟社會發展蒸蒸日上、穩中有進。GDP年均增長10%以上，2018年增長8.7%，居全省第二位；財政總收入比開放開發前增長了13倍，近三年上劃中央收入近55億元，開始為中央做貢獻。水電路橋等一大批重大基礎設施相繼建成，軟硬件配套更完善，城市更宜居，更具包容和人文關懷。文旅康體、物流貿易、總部經濟、影視新媒體等特色新興產業加快培育，高質量發展的後勁不斷積蓄。民生短板加快補齊，福建信息職業技術學院、福建師大平潭附中、協和三甲醫院等優質資源投入使用，社會保障擴面提標，群眾的獲得感更強、幸福感更高。

