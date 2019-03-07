福建團：加快金馬新四通　促進閩台融合發展

全國人大代表、廈門市委會主委、福建省廈門市人大常委會副主任陳紫萱（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議福建代表團3月6日在人民大會堂舉行全體會議，並向境內外媒體開放。期間，全國人大代表、廈門市委會主委、福建省廈門市人大常委會副主任陳紫萱就金馬新“四通”和福建落實“31條惠台措施”的情況回答記者提問。



談及金馬新“四通”，陳紫萱表示，金門馬祖民眾長期以來希望大陸幫助解決缺水缺電困難，也多次表達通氣通橋的訴求。實現金門馬祖同福建沿海地區通水通電通氣通橋是事關金門馬祖同胞日常生活和民生福祉的大事、好事，體現了習近平總書記對台灣同胞的關懷。



她指出，習近平總書記在閩工作期間就十分關心重視這項工作，親自領導並極力推動向金門供水的工程，還出席了首屆海峽兩岸隧道工程研討會，推動相關項目方案的引領。在習近平總書記的親自關懷下，2018年8月5號，歷時23年的福建向金門供水工程已經實現了供水。目前福建省有關部門已經初步完成了向金馬供電和向馬祖供水的研究規劃，做好了前期的準備工作。



下一步，福建將認真貫徹落實習近平總書記“四通”的要求，充分考慮金門馬祖同胞的需求，採取積極態度，加快福建沿海地區與金門馬祖通氣通橋的互聯互通建設，促進閩台融合發展。



陳紫萱還回應了有關“31條惠台措施”在福建落實情況的問題。她表示，福建省認真貫徹落實國台辦、國家發改委等聯合出台的“31條惠台措施”，結合福建的實際情況，福建也出台了“66條實施意見”，受到了在閩的台資企業以及台胞的普遍關注和熱烈歡迎。為了更好推進“66條實施意見”的落實，福建通過抓機制聯動，抓責任倒逼，抓案例示範，抓輔導宣講，抓台賬建立等方式，提高政策的知曉率和落地率。目前福建各地各有關部門先後出台具體措施：廈門60條，莆田35條，福州68條，漳州58條，龍岩46條，泉州73條，南平58條，明德56條相繼發布。



她介紹說，截止目前，福建省“66條實施意見”落實有案例或有細則的有65條，落實面達到98%；國台辦“31條惠及台胞措施”全部落實，頗有案例，落實面達到百分之百。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）