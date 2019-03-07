西藏團開放日　吸引境外記者

多位外媒記者站著聽完全程（中評社 張爽攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）全國人大西藏代表團3月6日下午開放媒體採訪，由於西藏備受國際社會關注，昨天前來採訪的幾乎都是境外記者，媒體區三排座位更是在會議開始前二十分鐘就被搶占一空。



昨天會議的主要內容是審議李克強總理所作的《政府工作報告》，會後開放媒體提問，西藏代表團團長、西藏自治區黨委書記吳英傑任主持人。在提問環節，路透社記者問，西藏不少老百姓是比較熱愛達賴喇嘛的，請問西藏的代表怎麼看。



達賴喇嘛是西藏佛教格魯派（黃教）中與班禪並列的兩大宗教領袖之一。順治十年（1653），清世祖福臨正式册封達賴五世羅桑嘉措為＂達賴喇嘛＂，承認達賴在西藏的政治和宗教地位。達賴喇嘛系統採用獨特的活佛轉世制度，路透社記者所說的達賴喇嘛是第十四世達賴喇嘛·丹增嘉措。1959年，十四世達賴喇嘛出逃印度，成立“西藏流亡政府”。



吳英傑反問路透社記者是怎麼知道西藏老百姓熱愛達賴喇嘛的？路透社記者說，是他認識的一些西藏人告訴他的。吳英傑說，今天在座的有很多西藏的基層代表，我們也隨機抽查，了解了解。



米瑪國吉是來自西藏日喀則市江孜縣的全國人大代表，是國網日喀則供電公司一名輸電運檢班安全員。米瑪國吉用藏語告訴現場的記者，他是來自基層的代表，也成年奮戰在工作一線。他本人，包括他接觸到的範圍內，沒有遇到一個人喜愛達賴喇嘛。反而大家都認為達賴喇嘛現在為西藏製造了很多麻煩。



吳英傑對路透社記者說，西藏團的人大代表代表著西藏三百多萬基層的農牧民群眾，他們具有代表性，希望記者下次有機會再去西藏了解一下。雖然達賴喇嘛仍然以他的宗教身份獲得了一些國際勢力的支持，但是西藏人民心中有杆秤，他們非常感謝共產黨帶給他們幸福。



中評社記者提問，美國總統特朗普去年12月19日簽署了由眾議院通過的H.R.1872法案“西藏旅行對等法”。該法案要求允許美國外交官、記者和遊客進入西藏。如果以上人士無法進入西藏，美國國會希望拒絕中國官員進入美國。西藏對這一法案有何評價？



吳英傑說，現在美國駐成都領事館的三位成員就正在西藏轉山。“說老實話，我聽說有好多外國遊客到海拔很高的地方自助游，然後出了事了，往往是人們告訴我們‘這有個帳篷’，（我們）去了一看，發現人都已經死了好多天了。”吳英傑說，考慮到特殊地理和氣候條件，西藏政府就依法依規對外國人入藏採取了一系列的管理規定。“不光美國人，其他外國人進藏也要辦理相關證件。”