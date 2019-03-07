快評：美台軍售又熱起來　時機敏感性質惡劣

中評社快評／民進黨執政，美台軍火商磨拳擦掌，又一筆大買賣來了。蔡當局已正式向美方提出增購66架F－16V戰機的需求，價格總計約3900億新台幣。該軍售案10月之前就會通告美國國會，將是美台之間近年來單一最大宗的軍售案。



台灣媒體消息說，蔡政府正規劃動用特別預算，來支付這筆軍購案至少大半金額需求。該軍售案成本將近台灣目前年度軍事投資預算的3倍，就算分成10年編列，每年也都會佔去軍事投資預算的四分之一強，勢必嚴重排擠原已規劃的建軍整備計劃。



台灣即將展開大選活動，美台又將進行大筆軍購，時機敏感、性質惡劣。美台軍售是一出老戲碼，其危險性不斷在增加。尤其如此大筆軍購，又是性能先進、攻擊力強的戰機，勢必再次刺激大陸，惹來反制。



台灣問題事關中國核心利益，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美台軍售，美國操作“台灣牌”，對中美關係的毒害最深。對兩岸關係來說，最大的威脅來自形形式式的“台獨”，以及挾洋自重，以武拒統。



蔡當局大舉對美軍購，誰得利？蔡當局一邊大砍“軍公教退休金”，一邊大灑民眾血汗錢對美軍購，台灣社會正為民進黨的意識形態付出代價。蔡當局親美抗大陸，然則，軍購不會增加台灣安全，而是加深兩岸敵意、及台海局勢的不穩定。