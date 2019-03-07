中評鏡頭：台生赴陸就學打球、賺錢、築夢

北京北方工業大學棒球隊培訓兩岸棒球好手。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月7日（記者 倪鴻祥）大陸北京北方工業大學在台灣職棒前兄弟象隊總教練，北工大棒球隊教練江仲豪協助下，2018年在台招募10位高中畢業棒球選手赴陸就學、打球，這10位選手可以兼顧讀書、打球兼賺錢，畢業後還有機會留在大陸發展，他們不但珍惜難得的機會，也鼓勵台灣青年要勇敢踏出第一步為人生築夢。



北方工業大學為提升棒球隊水準，6年前聘請江仲豪擔任球隊教練，並開始招募第一批台生赴陸就學、打球，目前在北工大就學打球的10位台生，是2018年招募的第二批台生，校方提供免學費、免住宿待遇，安排就讀日文系採小班教學，平日上課結束就練習打球，一週還有棒球訓練補助金120元人民幣（約新台幣540元），週末假日可去擔任小學培訓球隊的培訓員，一次約900元（約新台幣4050元）。



中評社記者6日採訪江仲豪教練時，這批台生正好和陸生一起訓練打球，於是在採訪江仲豪之餘，也採訪其中3位台生在大陸就學的感想。



台南善化高中畢業的林柏叡表示，當時是因為球隊教練和江仲豪是好朋友，所以經由教練推薦才有機會到北工大就學，一開始有些忐忑不安，畢竟要離開生活18年的台灣、而且平日過慣了安逸生活，要到人生地不熟的地方就學，可是在大陸生活一年下來，不論是隊友、大陸的朋友都蠻照顧人的，而且他有遇到上一批的學長，也都願意教學相長，如今在北工大適應良好，



林伯叡認為，台生到大陸就學是一股趨勢，尤其大陸的棒球市場尚待開發，不像台灣的棒球市場比較小，所以蠻鼓勵台灣的學長或是學弟來大陸打球謀發展。



嘉義東石高中畢業的鄭凱元表示，當時也有報考台灣的大學，可是一想到台灣有不少棒球好手，他進得了球隊未必能擔任先發，於是在媽媽的鼓勵下報考北方工業大學，在台通過術科（棒球技術）測驗後赴陸就讀，可以一面唸書、一面打球，還可以一面賺錢，他認為，台生可以憑學測成績向大陸申請就學，不論是想打棒球或唸其他學科，只要鼓起勇氣踏出第一步，在大陸一定可以找到很多機會。



林育維是鄭凱元的雙胞胎哥哥，兩人分別從父姓與母姓。林育維透露，江仲豪與他們兄弟的小學棒球教練是同學，他們的媽媽藉此得知北工大的招生訊息，他們兄弟與家人討論後決定赴陸就學；林育維希望學校畢業後能在大陸闖一下，如果沒機會加入球隊，就會去基層球隊擔任培訓員或教練，為人生築夢。