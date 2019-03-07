中評關注：鄭文燦訪華府曝光率驟增為哪般？

鄭文燦在白宮艾森豪威爾大樓照片 圖取自鄭文燦臉書 中評社華盛頓3月6日電（記者 余東暉）正在美國訪問的台灣桃園市長鄭文燦過去三天在華府“走透透”，並非為了桃園市政，而是為了整個台灣，他仿佛是代表蔡政府在與美國官方進行交流。



原先並不被高度關注的此次訪問，因為鄭文燦作為台灣現職地方官員，在“台灣旅行法”生效後，第一次進入白宮國安會所在的艾森豪威爾行政大樓，而突然變得高調起來。鄭文燦還進美國務院大樓見了代理副助卿，上國會山見了兩位參議員、9位眾議員。美國官方主動貼出鄭文燦4日進美國務院的照片，而鄭文燦隨之也於5日在臉書貼出4日在艾森豪威爾大樓拍的“原來白宮這麼大”的照片。原本媒體認為不會有什麼大新聞的此次訪問，因為鄭文燦來華府後驟增的曝光率而受到關注。



6日下午離開華府前往紐約之前，鄭文燦對媒體表示，三天華府行程，“成果相當豐碩”。此行定位為“交流學習之旅”，拜訪了6個智庫，包括布魯金斯、CSIS、傳統基金會，在哈德遜研究所演講，以及國際民主研究院、國際共和研究所、自由之家。在行政部門方面，到艾森豪威爾大樓拜訪白宮國安會，並與美國國務院和國防部官員一起會面；到美國國務院與亞太代理副助卿史墨克（Hanscom Smith）和台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）會談。在國會方面，拜會了民主黨聯邦參議員凱因（Tim Kaine）和共和黨聯邦參議員楊（Todd Young），拜訪了舍曼（Brad Sherman）、劉雲平（Ted Lieu）、約霍（Ted Yoho）、高野（Mark Takano）、戈梅茲（Jimmy Gomez）等9位眾議員，並到眾議長佩洛西辦公室，會晤她的國安顧問帕克。