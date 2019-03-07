政策穩字當頭 凸顯底線思維

今年政府工作報告四次提到“確保經濟運行在合理區間”，不難看出，在實際執行中將堅持底線思維。 中評社北京3月7日電／從2019年政府工作報告來看，今年政策將穩字當頭，凸顯底線思維和逆周期調控思維，著力穩就業、穩增長、增動能、促改革，並繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，從而保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。



經濟參考報發表中國人民大學國際貨幣研究所研究員，國盛證券首席宏觀分析師熊園文章表示，就業優先政策將全面發力，“穩就業”實屬頭等大事。今年政府工作報告首次將就業優先政策置於宏觀政策層面，旨在強化各方面重視就業、支持就業的導向。當前和今後一個時期，中國就業總量壓力不減、結構性矛盾凸顯，新的影響因素還在增加，因此必須把就業擺在更加突出位置。



文章分析，下調GDP目標增速，但“穩增長”仍是硬要求。回看2018年，儘管國內外形勢複雜嚴峻，中國經濟也面臨下行壓力，但我們還是完成了全年經濟社會發展主要目標任務。展望2019年，中國發展面臨的環境更複雜更嚴峻，今年國內生產總值增長目標設定在6%至6.5%，較去年的6.5%左右有所下調。



今年政府工作報告四次提到“確保經濟運行在合理區間”，不難看出，在實際執行中將堅持底線思維。



文章指出，根據今年政府工作報告，做好今年政府工作，要注重把握好三重關係，即統籌好國內與國際的關係，平衡好穩增長與防風險的關係，處理好政府與市場的關係。去年則是要求大力推動高質量發展，加大改革開放力度，抓好決勝全面建成小康社會三大攻堅戰。對比來看，今年的工作重心有所轉變，具體而言，就是在國際形勢複雜多變的背景下，我們要保持戰略定力；在當前經濟下行壓力加大情況下，防控風險要把握好節奏和力度，防止緊縮效應叠加放大；要依靠改革開放激發市場主體活力，只要市場主體有活力，就能增強內生發展動力、頂住經濟下行壓力。



堅持創新引領發展，培育壯大新動能。堅持創新引領發展，培育壯大新動能，是今年的十大工作任務之一，這是中國經濟高質量發展的必然要求，具體包括強化工業基礎和技術創新能力，打造工業互聯網平台，拓展“智能＋”，深化大數據、人工智能等研發應用，培育新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業集群，壯大數字經濟等。政府工作報告特別提出，改革創新科技研發和產業化應用機制，並要求全面加強知識產權保護，健全知識產權侵權懲罰性賠償制度，促進發明創造和轉化運用。預計擁有較多知識產權和專利的企業和機構有望迎來大發展。



堅持向改革要動力，繼續深化重點領域改革。根據政府工作報告，今年的改革將聚焦在加快國資國企改革、下大氣力優化民營經濟發展環境和深化財稅金融體制改革等三個方面。其中，國資國企改革由去年的“推進”變為“加快”，考慮到2018年底中央經濟工作會議提出的“強化競爭政策的基礎性地位”，以及今年政府工作報告提出的自然壟斷行業要根據不同行業特點實行網運分開，將競爭性業務全面推向市場，預計今年國資國企改革的力度有望提速。此外，在深化金融供給側結構性改革方面，今年將以服務實體經濟為導向，改革優化金融體系結構，改革完善資本市場基礎制度。



奮鬥創造歷史，實幹成就未來。當前，中國發展仍處於重要戰略機遇期，擁有足夠的韌性、巨大的潛力和不斷迸發的創新活力，我們一定要直面問題和挑戰，勇於擔當，做好打硬仗的充分準備，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。

