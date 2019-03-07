民生領域的新亮點和新看點

中評社北京3月7日電／2019年3月5日，李克強總理在第十三屆全國人民代表大會第二次會議上作《政府工作報告》。同以往一樣，今年政府工作報告中民生領域的著墨仍然占據著重要部分。如何理解李克強總理在今年政府工作報告中涉及民生領域的論述呢？



中國網發表中央黨校科社部副教授、北京大學國家治理研究院兼職副研究員冉昊文章介紹，過去一年中國民生領域的最大亮點是什麼？



一是更多的貧困人口摘掉了“貧困”的帽子。作為當前中央制定的三大攻堅戰之一，精准扶貧保持了以往的良好勢頭。今年政府工作報告中指出，2018年全年中國農村貧困人口又減少了1386萬。這是黨的十八大以來，中國連續六年減貧人口超過1200萬以上，取得這樣的成績是不容易的。



二是讓老百姓敢看病、看得起病。尤其是加強食品藥品安全監管，嚴厲查處長春長生公司等問題疫苗案件，解決群眾對下一代成長的後顧之憂，而不是提起嬰兒疫苗而色變。同時，加快新藥審評審批改革，特別是“將17種抗癌藥大幅降價並納入國家醫保目錄”，讓《我不是藥神》裡的悲劇不再重演，讓群眾面對絕症不再絕望。



三是群眾養老更踏實、更安心。養老金管理方面的一個最大亮點，就是建立了中國企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，已經從去年7月1日正式實施。所謂“中央調劑制度”，就是在中央層面初步統籌各個省之間的養老基金結餘，以解決不同地區之間基金不平衡的問題，把養老金剩餘多的地方調劑到養老金壓力大的地方，確保基本養老金按時足額發放。此外，進一步提高退休人員基本養老金，城鄉居民基礎養老金最低標準從每月70元提高到88元。



文章分析，中國民生領域取得這些成績的原因是什麼？



一是新時代中國特色社會主義作為民生發展的制度保證。黨的十八大以來，全國農村貧困人口累計減少8239萬人、貧困發生率累計下降8.5個百分點；社會養老保險覆蓋9億多人，基本醫療保險覆蓋13.5億人，織就了世界上最大的社會保障網。短短五六年取得這樣的成績，都離不開中國特色社會主義制度的堅強保障。



二是黨中央和政府堅定執行十八大提出的“兩個一百年”的戰略部署，即在建黨一百年時，把中國全面建成小康社會。6年來，中國經濟保持高速增長，GDP總量從54萬億元增長到90.03萬億元，對世界經濟增長貢獻率超過30%。在這樣的發展條件下，民生的持續改善，也就不足為奇了。



三是中央政府合理運用社會政策，逐年加大民生領域投入，以保障社會公平。與西方一些發達國家政府財政捉襟見肘，以致出現“歐債危機”不同，截至2018年，中國中央政府財政收入自1988年以來連續30年增長率保持在6%以上，並且對於民生領域的投入逐年增加，在財政蛋糕做大的同時，更加注重分配的公平性，保證了公平與效率的同步。



文章指出，今年中國民生領域將有哪些新看點？



一是優先就業政策。中國已經連續六年城鎮新增就業年均1300萬人以上。然而，正如今年政府工作報告裡談到的，當前國內經濟下行壓力加大，實體經濟困難較多，因此要保證就業作為民生之本、財富之源，就要從中央政府就樹立重視就業、支持就業的導向。



二是優先農業農村發展，以此對標全面建成小康社會任務。當前中國農村還有貧困人口1660萬。如果繼續按照過去幾年的進度，那麼到2020年全部脫貧則不成問題。但越往後越是難啃的硬骨頭。在扶貧已進入深度貧困的攻堅階段，需要把扶志與扶智相結合，確保全面脫貧目標順利實現。



三是繼續提高百姓醫療保障水平。當前中國居民的基本醫療保險覆蓋率已穩定保持在95%，在幫助老百信解決最基本的看病“兜底”基礎上，自然要進一步有針對性解決看不起大病的問題。而今年政府工作報告著力於大病保險，“降低並統一大病保險起付線，報銷比例由50%提高到60%”，無疑體現了中央政府解決民生問題有了更明確的針對性目標。



