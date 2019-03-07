品讀政府工作報告中的“民生情”

中評社北京3月7日電／3月5日上午9時，十三屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕，聽取國務院總理李克強作政府工作報告。(3月5日人民網)



為政之道，在於安民；安民之道，在於察其疾苦。每年的政府工作報告總是令人期待，因為在政府工作報告中，總會把民生放在首位，把群眾關心關切的熱點難點問題解答得一清二楚，讓每一位看到或聽到報告的人都能從中感受到一股暖暖的民生溫度。



民眾之關切，政府之所急。回顧2018年政府工作，城鎮新增就業1361萬人；農村貧困人口減少1386萬，易地扶貧搬遷280萬人；資助各類學校家庭困難學生近1億人次；農村危房改造190萬戶；為企業和個人減稅降費約1.3萬億元；新建改建高速公路6000多公里、農村公路30多萬公里；城鄉居民基礎養老金最低標準從每月70元提高到88元；17種抗癌藥大幅降價並納入國家醫保目錄……每一項關乎於群眾衣食住行的“民生成績單”，都是政府給群眾交上的時代答卷，在這場“趕考”中，大多數既定工作目標的超額完成，給公眾更強的發展信心，讓群眾的獲得感、幸福感和安全感不斷提升。



“思危方能居安。”優異的成績並沒有影響政府對發展制約因素的精准把脈，在認真分析發展面臨的問題和挑戰時，民生仍舊是最重要的內容之一。“在教育、醫療、養老、住房、食品藥品安全、收入分配等方面，群眾還有不少不滿意的地方。”群眾不滿意，始終是政府衡量工作得失的重要標尺，對於有著近14億人口的發展中大國，政府這種“以人民為中心”的服務姿態著實感人。



“困難不容低估，信心不可動搖，幹勁不能鬆懈。”在迎接新中國成立70周年，全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，政府將始終圍繞民生做好“加減法”：高職院校擴招100萬人；提高6000萬農村人口供水保障水平；新增高標準農田8000萬畝以上；大病保險報銷比例由50%提高到60%……兩年內基本取消全國高速公路省界收費站；移動網絡流量平均資費再降低20%以上；一般工商業平均電價再降低10%；農村貧困人口減少1000萬以上……把民生融入發展，以高質量發展促進民生問題解決，宏偉藍圖已然明確，只要我們腳踏實地，一件事情接著一件事情辦，一年接著一年幹，人民的日子必將越過越好，中國的發展空間一定更為廣闊。



民心是最大的政治。“我們一定要直面問題和挑戰，勇於擔當，恪盡職守，竭盡全力做好工作，決不辜負人民期待！”鏗鏘有力的表態，是對群眾莊嚴的承諾，也是吹響新時代的奮鬥號角。每一位中華兒女都應聽令而行，立足本職崗位，奮鬥青春熱血，共創美好明天。



來源:紅網 作者:陸仁忠

