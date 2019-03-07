減稅降費帶來政策大禮包

中評社北京3月7日電／2萬億元！這是政府工作報告提出的全年減輕企業稅收和社保繳費負擔規模。被專家稱為“史上規模最大的減稅降費”，瞬間點燃了網絡，刷爆了朋友圈。



“增值稅降低3%，降了接近20%。激動的心情難以言表，我們有更多資源投入研發和製造，把產品做得更好！”“為民營企業帶來一系列實實在在的政策大禮包”……代表委員和社會各界倍受鼓舞。



這次實施更大規模的減稅降費，普惠性減稅與結構性減稅並舉，將製造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%；下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降至16%；等等。



需要指出的是，作為供給側結構性改革的重要措施，我國近年來一直著眼“放水養魚”，大力推進減稅降費，著力用政府收入的“減法”，換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”，僅2018年全年就為企業和個人減稅降費約1.3萬億元。



經濟下行壓力加大，如何進一步減輕企業負擔，激發市場主體活力？中央經濟工作會議提出，積極的財政政策要加力提效，實施更大規模的減稅降費。政府工作報告提出，減稅降費直擊當前市場主體的痛點和難點，是既公平又有效率的政策。



減稅降費，這次更有勁！新的減稅降費措施受到前所未有的關注，原因在於這次減稅降費規模大、措施實。增值稅稅率大幅下調，重點瞄准製造業；養老保險降低費率，直擊企業痛點難點……這些措施有一個共同點，就是直接大幅降低稅率、費率，實打實、硬碰硬，稅費齊降，效果立竿見影，顯著提升企業獲得感。



除了規模超預期，這次減稅降費還特別強調措施的落實，著力穩定市場預期。比如，要求“確保主要行業稅負明顯降低”。對於社會呼聲頗高的社保繳費問題，強調“穩定現行徵繳方式”“不得自行對歷史欠費進行集中清繳”。同時，為支持企業減負，要求“各級政府要過緊日子”。每一個舉措，都體現出減稅降費不僅是停留在文件中，更體現在減輕企業實際負擔上。



“困難再多也一定要把這件大事辦成辦好”。今年我國發展面臨的環境更複雜更嚴峻，企業的發展也會面臨一系列挑戰。相信隨著大規模減稅降費政策的逐步落地，將進一步激發市場主體活力，提振市場信心，助力企業攻堅克難，促進經濟實現高質量發展。



來源：經濟日報 作者：曾金華

