大華網：韓國瑜訪陸拚經濟　政治暗箭必須防

韓國瑜 中評社香港3月7日電／“行政院長”蘇貞昌日前在“立法院”接受質詢時表示：“基於保家衛國，維護國家主權，……，只有做戰爭的準備，才能得到和平”，仿彿現在仍處於“動員戡亂時期”。大華網路報今天時評指出，雖然蘇貞昌面對“立委”的追問，否認了目前兩岸間處於“準戰爭”狀態，而且也不是針對“中國”，但從整段答詢的內容來看，卻充分顯露蘇貞昌善於矯飾的性格。



時評說，中國大陸主張“一國兩制”方案的兩岸統一原則，以及“不放棄以武力解決台灣問題”的根本態度，目前被民進黨執政當局拿來作為遂行“台獨化”的藉口，而正也是蘇貞昌得以發揮混淆視聽與矯飾專長之處。蘇貞昌固然可以“中華民國”“行政院長”的身分，向中共嚴正表達拒絕接受“一國兩制”的統一方案，但蘇貞昌也應該提出政府所主張的兩岸統一方式與進程。畢竟，“統一大陸”也是“中華民國憲法”所定的責任與追求目標。



民進黨既不擁護“中華民國”，而且還制定了“台獨黨綱”，他們只把“中華民國”用來在國際間“借殼上市”，作為掩護“台獨”分裂勢力拓展時的防護罩。因此，民進黨當然不會追求兩岸統一，而且其目標還在於朝反方向的“台獨”邁進。但如同蘇貞昌等民進黨執政當局人士，他們刻意裝不知道中共“不放棄以武力解決台灣問題”，乃是針對台灣“獨立建國”或在不再追求兩岸統一，這正是他們善於倒果為因而混淆視聽的長項。



蘇貞昌對於韓國瑜即將在本月下旬出訪大陸深圳和廈門等城市，在“立法院”答詢時不忘棉里藏針地表示，“樂見地方首長為促進地方發展的平等互惠交流”，但仍“提醒”韓國瑜對於“中央職權的部分要小心謹慎，勿被不放棄武力攻台的極權政府種種政治框架框住”。蘇貞昌這些聽來善意的“提醒”，被韓國瑜稱為“威脅論”，而韓國瑜還稱他自己的立場是“可愛論”。