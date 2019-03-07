共享單車“折扣商城”別成套路

中評社北京3月7日電／最近這段時間，ofo小黃車的押金問題備受關注，目前雖然官方同意退還押金，但是退款等待人數已經達到1500多萬人，等待退押金的人數遠遠大於小黃車的兌付能力。近日不少用戶發現ofo正在測試“折扣商城”的功能，用戶可以將押金兌換為金幣後在商城消費。(3月3日《北京晚報》)



據ofo在3月2日回應稱，用戶選擇兌換金幣後，再次騎車也無需繳納押金。申請退押金的用戶可以選擇將押金兌換成購物金幣，99元押金可以兌換成等值於150元的購物金幣，可購買的商品包括食品生鮮、酒水飲料和美妝護膚等品類。而所有用戶都會在被充分告知情況下，擁有選擇權。



Ofo推出的“創新之舉”令人眼前一亮，但也迎來了爭議。比如，支持者認為，押金兌換金幣讓大家多了一個選擇，不僅解決了共享單車退押金的不便，而且在“折扣商城”可以換購一些商品。而反對者也有之，業內人士認為並不合理，這種實物的抵扣裡邊貓膩兒就大了，虛標價格也是在這種環節常見的伎倆。等等。



當然，“折扣商城”作為一種經營上的創新，沒有“套路”是根本。比如，商城裡面的商品特別少，大部分還得自己添現金；還如，誠如前述可能存在的“虛假標價”情況；再如，有律師更直接指出，如果客戶選擇了置換，就意味著他放棄了主張退還押金的權利，如果高於公開渠道能夠購買的價格，就難免是誤導、糊弄或者欺騙消費者。



從情理角度來看，押金是用戶的，且運營方承諾退還，就須少些“花招”多些“真招”。故此，“折扣商城”無論其初衷是什麼，就不應該出現套路，更不應該讓消費者有套路感。正如 ofo聯合創始人所言“一直在著力研究和嘗試不同的方法，盡一切可能保障用戶權益”。倘若，“折扣商城”背離此宗旨，乃至在押金上動歪腦筋，顯然是短視之舉。



此前，交通運輸部負責人就表示，對於共享單車要鼓勵免押金服務。如果要收取押金，企業要依法合規，規範管理，實行即租即收、即退即還，專戶管理，規範管理。所以，押金收與否，消費者沒有選擇權與決定權，但是於企業而言，一定要承擔起主體責任對用戶申請退還押金的，做到“及時、無條件退還”。



實踐表明，玩“套路”終歸會沒“出路”。“折扣商城”儘管還處於測試階段，但最為根本的應堅守誠意，也須別動不動就在消費者身上動歪心思。也正如媒體對此評論，“即租即押、即歸即還”，押金問題不解決，就無法取信於用戶。更何況，市場也容不下無視消費者權益、盡玩套路的經營行為。故此，共享單車“折扣商城”千萬別成套路。



來源:東方網 作者:楊玉龍

