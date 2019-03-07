減稅降費2萬億，助力改革開放前進

中評社北京3月7日電／3月5日發布的2019年政府工作報告提出：全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元，相比2018年1.3萬億元的減稅幅度，2019年的減稅力度更大。



東方網發表時評人戴先任文章表示，2019年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元，比2018年還多約7千億元，這是送給所有行業的“超級大紅包”。政府工作報告指出，深化增值稅改革，今年將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%;保持6%一檔的稅率不變，但通過採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增。這個“減稅大紅包”名符其實。而從減稅降費中，能夠看出實體行業才是最大的受惠者。如機械、煤炭、有色、汽車等行業，是最大的受益者。



面對“減稅大紅包”，小米集團董事長雷軍稱，“激動的心情難以表達，我們有更多資源投入研發和製造，把產品做得更好!”相信這也是所有企業家此時此刻的心情。減稅降費2萬億、稅負只減不增，這給了所有企業以穩定、前景可觀的預期。



文章分析，此次減稅降費，對實體經濟是一大利好消息。實體經濟是立國之本，是財富之源，持續減輕實體經濟的稅負壓力，加大對實體經濟的扶持，這是在“放水養魚”，有利於提振資本市場及全社會的信心，能夠助力實體經濟發展。



不僅是企業，消費者、民眾也可從中分享減稅紅利。水漲船高，水跌船低，減稅降費，企業的運行成本降低，企業提供的商品與服務價格，也會相應降低。而實體經濟振興，能夠提供更多就業崗位，也能夠為消費者提供更多更好的消費選擇，最終惠及的都是廣大民眾，減稅降費2萬億最終還是屬於“民生紅包”。



但大幅度的減稅降費，會給各級財政帶來很大壓力，意味著今年各級政府更要進一步勒緊“錢袋子”。這是用政府的“不適”“不便”換來全社會的“皆大歡喜”。而要應對大幅減稅降費帶來的財政壓力，各級政府在政府採購、三公經費支出方面，要進一步做到公開透明，更要持續保持反腐敗鬥爭高壓態勢。各級政府要能做好財政規劃，要“當好家”，更好服務企業，更好服務民眾。



將製造業等行業現行16%的稅率降至13%;將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%……這樣的“減負大紅包”實則是給實體經濟創造輕裝上陣、大步向前邁進的良好條件。這是這個春天下的一場及時的“春雨”，也是中央在兌現全面深化改革開放的承諾，在用實際行動繼續把改革開放推向前進。

