年輕人跑去送外賣，也是就業結構優化與升級

中評社北京3月7日電／據富士康內部人員透露，今年春節後其務工人數對半減少，出現嚴重的“用工荒”。但與之相反，以外賣、快遞為代表的配送產業人數卻呈現迅猛增長的態勢。據統計，2018年末美團外賣騎手已從2015年的1.5萬人飛躍至60萬人，且接近70%的騎手年齡在35歲以下。



和訊網發表中國財政科學研究院應用經濟學博士後盤和林文章分析，“年輕人跑去送外賣”憂慮的實質問題在於：隨著互聯網+實體產業的快速發展，配送產業對於人員的需求也將越來越大，面對服務業對勞動力的分流引力，傳統製造業如何轉型升級成為亟待解決的問題。目前，國內低端工廠的一線工人普遍存在工作強度高、操作重複且收入較低的特點，缺乏節假休息和社會保障，時間和財富的雙重限制消磨年輕工人太多的耐心和熱情。



換個角度來看，即便沒有外賣搶人，製造業同樣也留不住這些年輕的工人，與此同時，中國製造業機器換人的速度、產業轉移也在加快。在某種意義上來說，外賣與製造業搶人是中國經濟發展到一定階段後的就業結構優化與升級。



儘管同樣辛苦勞累，但相比傳統的一線生產配送產業的吸引力較為明顯，眾多生活服務電子商務平台在促進就業，帶動就業結構優化，提升勞動質量等方面擔負起更重的社會責任。據統計自成立以來，美團已為網絡上的配送騎手創造約五百萬個就業機會。以美團為代表電商平台為擁有社會弱勢背景的人群提供培訓，使他們掌握改善生活的相關技能，通過提供相對靈活就業方式，為年輕騎手帶來基本和從事其他工作相當的收入。據美團外賣數據顯示，美團外賣如今日活躍60萬外賣騎手，2018年騎手共獲得了超過300億元的年收入，遠遠高於傳統行業的收入。



相對於從事一線生產，外賣、快遞等配送工作雖然緊張忙碌，但收入較高且時間相對自由靈活。相比於工廠狹窄壓抑的工作空間和枯燥單調的流水線作業，配送工作反而帶來些許生活的新鮮感和充實感，按照單次抽取提成的計薪方式也帶來更多工作動力。此外，目前全國各個城市或多或少均有配送需求，部分年輕人不願背井離鄉前往珠三角、長三角等地打工，就近選擇配送工作。



長時間的重複操作是國內大多數製造業一線工人的工作特點。國內以富士康為代表的製造企業多為代工和勞動密集型企業，處於附加值較低的產業鏈條，大多採取倒班制工作強度較高。對於一線的年輕務工者而言，除了工作時長和工作環境的煎熬，更重要的是看不到自身技藝的積累提高和科學明確的晉升機制。缺乏節假休息和社會保障，時間和財富的雙重限制榨取了太多年輕工人的幸福指數。



因此，與其說是配送產業將更多的年輕人搶走，不如說傳統製造業的僵化和停滯湮滅了年輕務工者的熱情和希望。面對日益危重的“用工荒”問題，傳統製造業不可僅從提高短期薪資待遇和擴大招工範圍等方面揚湯止沸，而應反思自身業務模式和用工理念，以企業的長遠發展帶動員工的職業進步，從價值創造的角度提高自身產品和員工技藝的不可替代性。



文章認為，傳統製造業若要真正打造產品的核心競爭力，僅靠低價競爭難以為繼，只有加強員工的培訓和管理，通過長期的路徑積累提升員工的專業技能，才能從長遠的戰略角度向市場提供難以模仿和超越的產品性能和服務體驗。傳統產業升級之後勢必也會產生反向虹吸效應，而且目前中國是世界上工業體系最完整的國家，高端製造業很有機會，伴隨製造業升級而成長起來的年輕人就是未來的新型藍領。一方面，企業應逐步提升其製造能力和技術水平提高產品性能；另一方面，應主動通過生產研發、產業鏈延伸和營銷轉型躋身高附加值市場。



唯有價值的源頭活水來，才能澆築更多年輕務工者的技藝積累和職業發展。未來以互聯網+為代表的服務業將進一步發展，傳統製造業需要加快轉型升級的步伐，並將產品價值的提升釋放於員工技藝的精益求精之中。與此同時，員工的穩定性隨著技術的積累和不可替代性的提高也將愈發重要，員工個人也能夠通過個人技能提升從而實現個人收入增加。此外，企業在專注業務發展的同時，需提升內部管理水平，構建科學合理的晉升機制和激勵體系，甚至通過合夥、承包等形式提升員工的歸屬感和責任感。



“互聯網+”時代的配送經濟將推動更多年輕生命從可替代的重複勞動中解放出來，倒逼傳統低端製造企業審時度勢進行轉型升級，高質量地承擔促進就業的社會責任，通過培養專業技藝型工人不斷提高產品競爭力和潛在進入門檻，從而創造高價值高回報，實現員工和企業的雙贏。使得年輕員工離開的從來不是當下的苦楚，而是看不到時間的種子播種下的希望，發展智能化製造，在生產運營過程中注入智能化基因、培養高素質人才，實現科學現代的生產和管理，才是解決問題的關鍵。



因此，外賣與製造業搶人並不完全是一件壞事。當然，最需要提醒的是，對於年輕人來說，送外賣畢竟無門檻無難度，相比擁有一技之長，可能需要看得更長遠一些。



