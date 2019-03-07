外商投資法為中國開放“加速度”護航

中評社北京3月7日電／3月4日，十三屆全國人大二次會議預備會通過了會議議程，外商投資法將如期提請全國人民代表大會審議。



證券時報發表記者江聃述評文章表示，在當前這樣一個全球聚焦中國的時點，外商投資法由全國人民代表大會審議和通過，既符合立法程序要求，更是中國對外開放堅定決心的又一次展示。預期外商投資法落地將為中國開放“加速度”保駕護航，成為外資“引進來、留得住”的法律基礎。



按照統一內外資法律法規的精神，制定外商投資法，需要廢止“外資三法”。“外資三法”都是由全國人民代表大會會議審議通過。根據憲法和立法法的規定，對於全國人民代表大會制定的法律，需要廢止的，只能由全國人民代表大會決定。因此，外商投資法需要由全國人民代表大會審議和通過。



同時，兩會是世界讀懂中國的重要窗口，每年全球媒體扎堆報道中國兩會。在這一時點審議外商投資法，是中國持續放寬市場准入，營造國際一流營商環境決心和信心的體現。



文章分析，近年來，隨著國際國內環境變化，中國利用外資面臨的形勢更加複雜嚴峻，也面臨著新的發展機遇。一方面中國利用外資成效顯著，另一方面仍然有法律法規不能適應當前新形勢的情況。中國的進一步加大對外開放需要完善法律體系，只有完善法治才能引領對外開放在法治軌道上順利推進，實現“同頻共振”。外商投資法是新時代中國利用外資的基礎性法律。



不少媒體在報道中提到，外商投資法從一審至今才不到三個月。需要強調的是，其實早在2011年這部被定位為外商投資基礎性法律的法律草案便開始了修法研究，而與公眾最早一次見面是在2015年。外商投資法的立法工作至今已經歷了多年。



從內容來看，這部法律不同於以往之處在於，不僅僅是外商投資優惠政策的提供，還著力於外商營商環境的改善，開啟中國外商投資管理體制的根本性變革。如，外商投資法中規定“實行准入前國民待遇加負面清單制度”、“外商投資企業平等參與標準化工作”等都將提高投資環境的開放度、透明度和可預期性，為推動形成全面開放新格局提供更加有力的法律保障。



文章稱，今年以來“穩外資”系列政策加速落地。商務部持續推進“外資促進行動計劃”，進一步優化區域開放布局。發改委也正在會同有關部門全面清理外商投資准入負面清單之外領域對外資單獨設置的准入限制。同時，外商投資產業指導目錄，中西部地區外商投資優勢產業目錄修訂稿正在徵求意見，文件進一步擴大了鼓勵外商投資範圍。“一花獨放不是春，百花齊放春滿園。”中國開放的大門只會越開越大，隨著營商環境的進一步優化，中國將始終是全球投資熱土。



