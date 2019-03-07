這份政府工作報告很有“料”

中評社北京3月7日電／3月5日上午，十三屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。這份近2萬字的報告講成績、談問題、說打算，字裡行間很有“料”，過眼處皆顯擔當。



新華網發表評論員郭奔勝、李潔瓊文章稱，總結成績不自矜，真切實在很有“料”。2018年，政府工作做得怎麼樣？民生福祉等指標完成得如何？在回顧過去一年的成績時，這份報告用詞非常樸實，主要用具體的數據和事實來說話，比如國內生產總值增長6.6%，總量突破90萬億元；城鎮新增就業1361萬人、調查失業率穩定在5%左右的較低水平；農村貧困人口減少1386萬；PM2.5濃度繼續下降；棚戶區住房改造620多萬套；農村危房改造190萬戶……一組組實打實的數據，展現了過去一年中國經濟社會發展的成績，有力地提振了發展的信心。



文章分析，分析形勢不回避，未雨綢繆很有“料”。思危方能居安，直面問題方能穩步前行。這份報告一開篇，就用了“多年少有”來描述“複雜嚴峻形勢”和“新的下行壓力”，並直面問題，坦承政府工作存在不足，比如一些改革發展舉措落實不到位，形式主義、官僚主義仍然突出，督查檢查考核過多過頻、重留痕輕實績，加重基層負擔等等。這份清醒的判斷和認知，彰顯了全心全意為人民服務的初心。



部署工作不含糊，具體明確很有“料”。把握好“時間刻度”，才能掌握好“工作節奏”。政府工作報告和近14億中國人有切身關聯，猶如軍令狀，是承諾，更是責任。這份報告提前謀劃今年的重點工作，用七大數字定位今年中國經濟社會發展主要預期目標，並帶來諸如報銷高血壓糖尿病門診藥費，流量資費再降兩成以上，兩年內基本取消高速公路省界收費站等好消息。清晰的路線圖，一個個具體而明確的目標，契合了群眾的期盼，溫暖了百姓的心。



自我要求不手軟，擲地有聲很有“料”。為政以公，行勝於言。中國改革發展的巨大成就，是廣大幹部群眾篳路藍縷、千辛萬苦幹出來的。實現“兩個一百年”奮鬥目標，成就中國人民的幸福與追求，還得長期不懈地幹。這份報告明確要求，各級政府及其工作人員要以推動改革發展的成果說話，以幹事創業的實績交卷。要帶頭講誠信守契約，決不能“新官不理舊賬”；要把精力用在解決實際問題上；要自覺接受法律監督、監察監督和人民監督。一個個標準要求之嚴之實之細，宣示了政府提高執行力、公信力的決心。



文章指出，民之所望，施政所向。這份有“料”的報告，用實實在在的成績單、求真務實的態度、科學合理的計劃安排，提振了信心、彰顯了初心、溫暖了人心、宣示了決心，必將在會場內外匯聚更多智慧與共識，助力我們在追夢路上不斷激蕩新氣象、成就新作為。

