任建華：對腐敗零容忍的決心絲毫不動搖

圖片來源網絡 中評社北京3月7日電／“對腐敗零容忍的決心絲毫不動搖，打擊腐敗的力度絲毫不削減！”3月6日下午，山西代表團開放日，全國人大代表，山西省紀委書記、省監委主任任建華在回答記者提問時說。



任建華表示，去年以來，山西牢記“兩個維護”根本政治任務，保持政治定力，堅持標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，以查辦案件數量質量“雙提升”為重要抓手，推動監察體制改革成果不斷轉化為全面從嚴治黨更大治理效能。



“全省立案24725件、組織處理27830人、黨紀政務處分23756人、移送司法機關863人，同比分別增長42.1%、66.3%、39.9%、125.9%，而這四項指標均超過監察體制改革前歷史峰值。在高壓震懾和政策感召下，576名黨員幹部主動交代了問題。”任建華指出，反腐敗鬥爭進展首先體現在有力削減存量、有效遏制增量上。



該省堅持紀嚴於法、紀在法前，去年共運用“四種形態”處理75148人次，同比增長53.2%，其中運用第一、第二種形態占比94%，監督執紀由“懲治極少數”向“管住大多數”進一步拓展深化。



據介紹，反腐敗鬥爭進展還體現在緊盯“關鍵少數”、精准有力拔“爛樹”上。山西嚴肅查處了山西省高院原黨組副書記、副院長劉冀民，呂梁市委原常委、孝義市委原書記馬文革，晉中市政協原副主席秦太明等一批有較大影響的案件。全省處理處分省管幹部294人，同比增長14.4%，其中查處涉嫌職務犯罪12人，同比增長100%；處分縣處級及以上幹部845人，同比增長64.1%，其中查處涉嫌職務犯罪54人，同比增長170.0%。



“我們鍥而不舍落實中央八項規定精神，持之以恒正風肅紀，去年全省共查處違反中央八項規定精神問題2323件，給予黨紀政務處分2343人，同比分別增長70.7%、73.7%。”在介紹進一步鞏固拓展作風建設成果的情況時，任建華還向記者展示了一張印有紅色、藍色兩道趨勢線的圖表。