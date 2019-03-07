大華網路報：弱智演出會變成笑話而不是選票

蔡英文（資料圖片） 中評社香港3月7日電／大華網路報今天專欄文章說，這是一個很難堪的事實，也很少人願意如此評論，怕又被說成是唱衰台灣，但再難堪，總是事實，總得面對，此所以不能不言者。這個事實就是，從蔡英文執政至今，兩岸之局是敗象已露，幾無勝算可言。



兩岸之間，除了實力之外，主要是鬥智，尤其對台灣而言，“智”之一字更是關鍵，所謂小事大以智，可是顛撲不破的至理名言。但從智的角度來看，蔡英文及其“國安”團隊已經達到了弱智的標準。實力不足，再加上弱智，台灣豈有勝算！



且從最近的事說起。蔡英文接受日本產經新聞專訪，竟然希望與日本政府進行有關安全保障、駭客攻擊、中國軍方動向等問題的對話，即時共享資訊，結果被日本外務省“不考慮”三個字公然打臉。蔡政府被打臉，卻只能唾面自乾，真是令人情何以堪。



以台灣和日本的關係而言，如果真要進行安保合作，那應該是非常隱密的進行，不僅協商過程要隱密，即使真的做了，更要隱密，豈有如此敲鑼打鼓的在專訪中表態。老實說，日本的情報工作做得比台灣還要紥實，而且中日關係正處於改善的階段，日本根本不會買台灣的賬。蔡英文提出這樣的建議，在日本看來，不是善意，而是白目，因此也不客氣地用“不考慮”三個字回應。